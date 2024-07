Le Danemark souhaite mieux développer et réguler le tourisme en camping-car

Par Euronews avec agences

Les organismes touristiques, les municipalités et les campings ont décider de s'unir pour aider les voyageurs en leur fournissant les informations nécessaires.

Le Danemark souhaite deévelopper le tourisme pour camping-car pour en faire un secteur financièrement stable et durable. La cohabitation entre certains voyageurs en camping-car et habitants est parfois difficile, notamment à cause du stationnement dans des zones protégées, des vues obstruées et des détritus laissés en pleine nature.

"C'est un peu le Far West, tant pour nos acteurs du tourisme, pour les municipalités que pour les camping-cars eux-mêmes. Parce qu’il y a tout simplement trop d’incertitudes sur la manière d’être un bon hôte dans notre région, comme c’est le cas aujourd’hui" explique Peter Krusborg Pedersen, PDG de Visit Nordvestkysten.

Des mesures sont nécessaires car voyager en camping-car est devenu de plus en plus populaire ces dernières années.

"Cela donne beaucoup plus de liberté et une plus grande marge d'action, quand on est sur place" affirme Christiang Mejlvang, voyageur en camping-car.

Au cours des 5 dernières années, le nombre de camping-cars au Danemark a augmenté de 27 %. Un chiffre boosté par la hausse de camping-cars étrangers entrant dans le pays.