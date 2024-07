Le surtourisme exerce une pression sur les services de santé, la gestion des déchets, l'approvisionnement en eau et le logement, au détriment des résidents.

Alors que l'Europe approche du pic de la saison estivale, les hauts lieux du tourisme ressentent de plus en plus la pression.

Dans certains pays, comme l'Espagne, les habitants se lassent depuis longtemps du tourisme "sun, sex and sangria" qu'attirent certaines destinations.

Des milliers d'habitants de Barcelone sont descendus dans la rue pour protester contre le tourisme excessif.

Environ 3 000 personnes représentant plus de 140 organisations sont descendues dans les rues de la ville espagnole samedi après-midi, aspergeant les touristes d'eau et criant "les touristes rentrent chez eux". Les entrées des hôtels et des restaurants ont été symboliquement fermées.

Ils appellent à l'action avant le pic d'une saison estivale qui, selon les experts, établira de nouveaux records dans la ville et dans la région de Catalogne. Barcelone est la ville la plus visitée d'Espagne, accueillant 12 millions de personnes par an, dont beaucoup arrivent par bateau de croisière.

Le conseil municipal a récemment voté en faveur d'une augmentation de la taxe de séjour de 4 euros par personne à partir du mois d'octobre.

Pression sur les services publics

Mais aujourd'hui, le problème ne se limite plus juste aux nuisances. L'augmentation du nombre de visiteurs exerce une pression sur les services de santé, la gestion des déchets, l'approvisionnement en eau et le logement, au détriment des résidents.

L'augmentation de la construction d'hôtels et de logements met en péril les sites historiques, la biodiversité et les ressources naturelles.

Récemment, des frustrations ont éclaté dans plusieurs destinations touristiques européennes, obligeant les autorités locales à se pencher sur les relations entre les touristes et les résidents et à les réévaluer.

Des graffitis aux grèves de la faim, voici comment les lieux surtouristiques se défendent.

Les hauts lieux du tourisme en Espagne s'efforcent de gérer la crise du logement

L'une des conséquences les plus pressantes du tourisme excessif en Espagne est le manque de logements et la flambée des prix des loyers pour les résidents.

Les habitants de Málaga ont exprimé leur frustration en recouvrant le centre de la ville espagnole d'autocollants apposés sur les murs et les portes, indiquant aux visiteurs ce qu'ils pensent d'eux.

Ces autocollants vont de l'insignifiant "c'était ma maison" (antes esta era mi casa) à "c'était le centre-ville" (antes esto era el centro), en passant par "rentre chez toi, bordel" (a tu puta casa) et "pue le touriste" (apestando a turista).

La ville de la Costa del Sol est depuis longtemps une destination populaire pour les visiteurs étrangers, grâce à son climat ensoleillé et à son coût de la vie relativement bas. Mais avec l'arrivée des nomades numériques, la situation du logement est devenue critique.

L'initiative "autocollant" a été lancée par le propriétaire d'un bar, Dani Drunko. S'adressant à un journal local, Diario Sur, M. Drunko a expliqué qu'il avait lancé cette campagne après avoir été "mis à la porte" du logement qu'il occupait depuis une dizaine d'années.

Il affirme que le propriétaire a refusé de négocier le loyer ou même de lui vendre la propriété parce qu'il voulait la transformer en location à court terme pour les touristes.

Une manifestation de masse contre le tourisme qui affecte la population locale avec des logements inaccessibles, entre autres, à Santa Cruz de Tenerife Miguel Velasco Almendral/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Cette histoire se répète dans tout le pays, où des propriétaires ont expulsé des résidents de longue date au profit de vacanciers ou ont augmenté les loyers de telle sorte que seuls les nomades numériques à hauts revenus peuvent se les permettre. Des manifestations ont eu lieu cette année dans tout le pays, d'Ibiza à Malaga en passant par Minorque.

Les îles Canaries connaissent une situation tout aussi dramatique.

Les activistes affirment que les plus de 10 millions de visiteurs étrangers qui passent leurs vacances dans l'archipel chaque année y ruinent la vie. Les habitants dormiraient dans des voitures et des grottes en raison de la flambée des prix de l'immobilier.

Une organisation locale a déclaré que les îles "s'effondrent sur le plan social et environnemental" sous la pression du tourisme de masse.

Selon un rapport d'Ecologists in Action, près de 34 % de la population locale, soit près de 800 000 personnes, sont menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale.

Les habitants de l'île des Canaries prévoient une grève de la faim contre le développement hôtelier

La construction d'hébergements et de services destinés aux vacanciers qui affluent aux Canaries exerce également une pression sur l'utilisation des sols, la gestion des déchets, l'approvisionnement en eau et la biodiversité.

Un groupe d'activistes de l'île de Tenerife, aux Canaries, a prévu une grève de la faim pour protester contre la construction de deux nouveaux hôtels.

Les autorités avaient interrompu les travaux de l'hôtel La Tejita et du Cuna del Alma à Puertito de Adeje, sur l'île de Tenerife, en raison d'infractions environnementales, mais la construction a récemment repris.

Les associations Canarias Se Agota (Canaries vendues) et Canarias se exhausta (Les îles Canaries sont épuisées) ont contribué à l'organisation de manifestations le 20 avril à Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote et La Palma sous le slogan "Les Canaries ont une limite".

Des dizaines de milliers d'habitants sont venus protester contre le tourisme de masse en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Les gens vivent ici" et "Nous ne voulons pas voir notre île mourir".

Les manifestants de Tenerife ont déclaré qu'ils voulaient que l'île impose une limite aux arrivées de touristes.

"Les autorités doivent immédiatement mettre fin à ce modèle corrompu et destructeur qui épuise les ressources et rend l'économie plus précaire", a déclaré à Reuters Antonio Bullon, l'un des leaders de la manifestation.

"Lesîles Canaries ont des limites et la patience des gens aussi".

Les habitants ont également eu recours à de fausses affiches et autocollants "fermé pour cause de surpopulation" pour tenter de dissuader les touristes de se rendre dans les endroits les plus fréquentés.

Des militants placent de faux panneaux d'avertissement sur les plages de Majorque

L'été dernier, des militants ont installé de faux panneaux d'avertissementsur les plages de Majorque afin d'éloigner les touristes anglophones.

Certaines affiches mettaient en garde contre des "méduses dangereuses", des "chutes de pierres" ou de l'eau de mer polluée par des eaux usées.

D'autres indiquaient que la plage était fermée et comportaient un symbole d'interdiction de baignade ou signalaient qu'il fallait des heures pour s'y rendre à pied, alors que l'océan se trouvait à moins de 100 mètres.

Quelques lignes de texte en catalan ont toutefois permis aux habitants de la région de se rendre compte que ces avertissements n'étaient pas réels.

Ils expliquent que "le problème n'est pas un éboulement, c'est le tourisme de masse" ou que "la plage est ouverte, sauf pour les étrangers et les méduses".

Les habitants de Venise protestent contre le nouveau droit d'entrée

Venise est une autre destination qui est depuis longtemps confrontée à une affluence touristique insoutenable.

Là encore, l'effet le plus néfaste est l'augmentation constante des locations de courte durée. Depuis l'année dernière, la ville compte plus de lits touristiques que de résidents.

Les habitants sont confrontés à une diminution du nombre de biens à louer et à des tarifs exorbitants.

"Chaque jour, des personnes ayant de graves problèmes de logement arrivent à notre bureau : des sans-abri (souvent avec un emploi), des personnes handicapées qui vivent dans des étages élevés sans ascenseur, des personnes qui vivent dans des maisons humides et délabrées, même déclarées insalubres par le système de santé public", déclare Susanna Polloni du Réseau de solidarité pour le logement, basé à Venise.

Le conseil municipal de Venise a affecté 27,7 millions d'euros à la réparation et au réaménagement d'environ 500 appartements dans le centre historique, sur les îles et sur le continent.

Mais il y aurait environ 2 000 propriétés actuellement vides qui, selon Polloni, auraient pu être rénovées depuis longtemps si les fonds avaient été mieux gérés.

Les militants profitent de l'introduction du nouveau droit d'entrée de 5 euros pour les touristes d'un jour, le 25 avril, pour faire entendre leur voix.

Les protestataires, qui ont manifesté le jour de l'entrée en vigueur de la taxe, affirment qu'ils veulent une vision différente de la ville, qui ne mette pas le tourisme au premier plan.

Les membres de l'Assemblée sociale pour le logement et du Réseau de solidarité pour le logement de Venise ont critiqué les dépenses de la municipalité pour lataxe sur les excursions d'un jour.

Les visiteurs d'un jour de la ville lagunaire qui ne paient pas 5 euros pour entrer dans le centre historique de la ville lagunaire dans le cadre d'un programme pilote limité. Luca Bruno/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"C'est un pas de plus vers la Venise que nous ne voulons pas, la "ville musée", un pas vers la normalisation de cette image qui est d'autant plus dangereuse qu'elle entre dans l'imaginaire international", estime M. Polloni.

"Cette mesure contribuera à la rendre encore plus concrète. Une ville vide d'habitants et d'âme, puisque la monoculture touristique dévore désormais tout ce qui est nécessaire à la vie d'une ville : logements, emplois protégés, services publics, commerces de proximité et artisanat".

Les manifestants ne sont que quelques-uns des nombreux Vénitiens qui considèrent que le plan de logement élaboré par la municipalité est insuffisant.

La municipalité a déclaré que les recettes provenant des droits d'entrée seraient affectées à des services destinés à aider les habitants de la ville, tels que l'entretien, le nettoyage et la réduction du coût de la vie.

Mais les critiques disent que cela ne fera pas grand-chose pour modérer l'afflux de touristes qui, à son tour, est l'un des principaux facteurs du dépeuplement de Venise.

Les habitants d'un village autrichien construisent une clôture pour empêcher les touristes de prendre des selfies

L'année dernière, les habitants ont également pris des mesures extrêmes pour faire entendre leur voix.

Le décor époustouflant de la ville de Hallstatt, dans les montagnes autrichiennes, aurait inspiré le film Frozen de Disney.

C'est pourquoi plus d'un million de touristes se rendent chaque année à Hallstatt, et nombre d'entre eux veulent prendre un selfie avec la célèbre vue.

L'année dernière, les habitants de la ville se sont sentis tellement frustrés qu'ils ont érigé une clôture pour empêcher les visiteurs de prendre des photos.

La barrière a ensuite été retirée en raison des réactions négatives sur les réseaux sociaux, mais on espérait qu'elle empêcherait les gens de se rassembler à un endroit populaire pour prendre des selfies et de déranger les résidents en faisant trop de bruit.

Pareil au Japon : un immense écran noir pour dissuader les touristes en quête de selfie

Au Japon, une ville en a tellement marre des touristes qu'elle a construit une énorme clôture qui bloque la vue de l'attraction pour laquelle ils viennent : le célèbre mont Fuji.

Cette clôture de 20 mètres de long et de 2,5 mètres de haut est recouverte d'un filet noir, ce qui n'est pas la toile de fond la plus adaptée aux médias sociaux pour les selfies que les visiteurs viennent prendre en masse.

Fujikawaguchiko est connu pour offrir certaines des meilleures vues sur l'emblématique montagne japonaise. Mais les habitants en ont assez des touristes qui bloquent les trottoirs et arrêtent la circulation pour prendre la photo parfaite.