Le écoles danoises veut décaler les heures de cours

Par Roselyne Min

Les écoles danoises testent des heures de cours plus tardives. Cette expérience doit améliorer l’apprentissage et le bien-être des élèves.

"Tout a vraiment commencé lorsque j'ai lu le livre de Chris MacDonald "Non négociable" et lorsqu'il parle du bien-être des jeunes par rapport au sommeil. Et puis j'ai pensé : "Dans les écoles danoises, nous nous réunissons toujours à 8 heures. Pourquoi fait-on ça?" explique Tine Agerholm Kristiansen, directrice de l'école Th. Langs Skole.

Les experts affirment que les adolescents ont un rythme circadien différent de celui des adultes. "Au réveil, nous libérons du cortisol, avant de nous réveiller ; C'est une hormone de stress qui nous réveille et nous prépare pour la journée, et cette libération se produit plus tard chez les adolescents" affirme Cathrine Wimmelmann, chercheuse au Centre pour la santé de l'enfance.

Selon les autorités sanitaires danoises, les adolescents devraient dormir 8 à 10 heures par jour, mais près de 60 % d'entre eux n'ont pas des nuits aussi longues.

L’initiative s’est répandue rapidement à travers le pays au cours des deux dernières années. Aujourd’hui, une vingtaine d’écoles ont mis en place une heure de début des cours plus tardive.

"L’épanouissement des enfants est très bon et l’énergie dans la classe pour le premier cours est maintenant bien meilleure qu’avant. Et il y a beaucoup plus d'énergie de la part des étudiants" acquiesce Kennet Hallgren, directeur de l'école Taastrup Realskole.

Plusieurs ONG affirment que les écoles ne devraient pour autant pas fermer plus tard et garantir du temps libre aux élèves. "Nous constatons en fait que de nombreuses écoles mettent cela en œuvre. Ils trouvent les heures. Ils jouent un peu avec le planning" déclare Eva Molin, cheffe de projet "Later Meeting Time" chez Just Human.

Les experts estiment que l'initiative porte ses fruits, mais préviennent qu'elle a encore quelques défauts. "Ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup de choses se sont passées avec la technologie. Le développement technologique, les médias sociaux, etc., et nous ne savons pas si les effets dureront plus longtemps" ajoute Cathrine Wimmelmann.

Environ sept municipalités du Danemark sont actuellement engagées dans des discussions actives pour aider les écoles à tenter de commencer leurs cours plus tard. Cependant, un débat persiste entre la mise en œuvre de changements basés sur les preuves scientifiques existantes et le soutien de nouvelles expériences susceptibles de fournir de nouvelles informations.