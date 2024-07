La ville de Copenhague encourage le tourisme écoresponsable

Par Euronews avec agences

La ville de Copenhague a lancé une nouvelle initiative pour encourager le tourisme durable. Les visteurs peuvent recevoir des récompenses en échange de petits gestes pour l'environnement.

La capitale danoise, Copenhague, a lancé une nouvelle initiative appelée CopenPay pour encourager le tourisme durable. Destination de plus plus populaire en Europe, la ville a attiré plus de 12 millions de nuitées en 2023.

"Voyager aujourd'hui n'est pas durable. Il s'agit de déplacer les gens d'un endroit à un autre. Et cela laisse une empreinte négative. Il s'agit aussi de consommer sur place. Et cela laisse une autre empreinte négative. Nous avons donc une grande tâche devant nous pour créer un tourisme durable et accélérer la transition verte du tourisme en général. CopenPay est donc un petit pas dans cette direction" explique Mikkel Aarø-Hansen, PDG de Wonderful Copenhagen.

Les touristes qui choisissent de voyager en transports en commun ou à vélo sans utiliser de voiture ou de taxi ont le droit à des récompenses, comme que du café gratuit, des entrées au musée et du temps de ski supplémentaire sur la pente d'une centrale thermique.

Selon ses organisateurs, le programme fonctionne sur un système basé sur la confiance, une valeur qu'ils prétendent être profondément ancrée dans la culture danoise. Au lieu d'exiger de nombreuses preuves, les touristes peuvent simplement fournir des photos d'eux-mêmes en train de faire du vélo ou des billets pour les transports en commun. pour réclamer leurs récompenses.

Au total, 24 lieux, dont des restaurants et des magasins de location de kayaks, participent à ce nouveau programme, selon Wonderful Copenhagen. Bannegaarden, une aire de restauration urbaine, propose un déjeuner gratuit aux visiteurs qui ramassent les déchets sur et autour de son site.

"Je pense qu'en tant que touriste, c'est très intéressant parce que vous êtes ici pour profiter de votre séjour dans ce pays étranger. Et ce serait bien que vous puissiez également contribuer à redonner à la communauté après en avoir profité" s'enthousiasme Panwipa Sukhagganond, une touriste thaïlandaise.

Non loin de là, Andy Saunders, venu d'Ausytralie avec sa famille, ajoute : "je savais que ce serait amusant. Surtout y aller avec un petit ami et ramasser les détritus. C'est en fait plutôt amusant. C'est une aventure. On se dit : "Oh, regarde, j'en ai trouvé d'autres". C'était donc une chose amusante à faire tout en explorant."

Dans le magasin de location de bateaux GoBoat, les touristes se verront proposer tous les mardis des ballades sur les voies navigables. Ils doivent en échange collecter des déchêts. Mads Pilegaard Sander, l'un des gérants, affirme : "nous voyons cela comme une situation gagnant-gagnant où nous pouvons redonner quelque chose à la ville, mais aussi aux touristes qui viennent Copenhague, où nous pouvons partager des expériences, mais aussi les amener à nous aider à nettoyer les voies navigables, ce qui fait également partie de l'idée générale de rendre GoBoat respectueux de l'environnement."

L'initiative est encore au stade de projet pilote et se déroule du 15 juillet au 11 août prochains.