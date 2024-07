Lettonie : parenthèse estivale pour des enfants de soldats ukrainiens

Par euronews avec AP

Cet été, une vingtaine de camps accueillent plus de 400 enfants ukrainiens dans toute la Lettonie.

Pour la troisième année consécutive, la Lettonie accueille des enfants de soldats ukrainiens, dont certains orphelins, à participer à des camps d'été.

Malgré les 40 degrés, ils sont heureux de jouer dans et autour des eaux de la rivière Daugava.

Viktor Golumbivskyi, colonel de la Garde nationale ukrainienne, chef du camp, détaille : "La guerre en Ukraine a touché toutes les familles et les enfants ne font pas exception. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur père, d'autres sont portés disparus ou en captivité."

Les enfants qui séjournent dans ces camps apprécient les choses les plus simples, comme passer des nuits sans sirènes menaçantes. Artyom, un membre du camp, se réjouit : "C'est génial en Lettonie. On peut se détendre. On peut se détendre de l'anxiété, de toutes sortes d'explosions, oublier la guerre."

Même chose pour Danilo : "J'adore le temps qu'il fait ! Il fait si chaud en Lettonie. Tout le monde ici est si accueillant. Tout est merveilleux !"

Dans ces camps lettons, tous les enfants et adolescents sont des enfants de soldats. La plupart d'entre eux ont perdu leur père au cours des deux dernières années de guerre.

Retrouver de la légèreté malgré la guerre

Raimonds Graube, président du conseil d'administration de la fondation "Namejs" est heureux de les voir pouvoir retrouver un peu de légèreté.

“Ces enfants sont probablement un peu plus calmes parce qu'ils ont vécu une grande expérience émotionnelle, dit-il. Nous essayons de leur donner de la joie. Il n'est pas nécessaire d'être psychologue pour voir comment ces enfants se lâchent ici, parce qu'ils vivent l'instant présent. Leur père a peut-être été tué. Mais ici, ils vivent l'instant présent et nous créons de la joie. C'est un moment fantastique quand on les voit oublier, ne serait-ce qu'un instant, la tragédie qui se déroule en Ukraine.”

