Italie : deux morts et 13 blessés après l'effondrement d'un balcon intérieur à Naples

Deux morts, 13 blessés et plus de 800 personnes évacuées. Tel est le bilan dramatique de l'effondrement d'un balcon intérieur d'un immeuble du quartier de Scampia, à Naples. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

L' effondrement d'une galerie de circulation dans la Vela Celeste, dans le quartier de Scampia à Naples, a fait deux morts et 13 blessés, dont sept enfants, certains dans un état grave. C'est le bilan communiqué par la préfecture locale. Selon les pompiers, il n'y a pas de personnes sous les décombres.

L'effondrement s'est produit peu après 22h30 lundi au troisième étage et a également entraîné dans sa chute les galeries du deuxième et du premier étage.

Le préfet de Naples, Michele di Bari, aordonné l'évacuation d'environ 800 personnes pour permettre de vérifier la stabilité de l'immeuble.

"La nuit a été très dure. Le bilan est dramatique", a déclaré Nicola Nardella, présidente de la huitième municipalité de Naples, qui comprend le quartier de Scampia. "Nous allons déplacer environ 800 personnes. Nous devons tenir bon", a-t-elle poursuivi après avoir passé la nuit sur place pour participer aux opérations de sauvetage.

Les victimes sont Roberto Abbruzzo, 29 ans, décédé sur le coup, et Margherita Della Ragione, 35 ans, décédée à son arrivée à l'hôpital. Tous deux appartenaient à la même famille. Les sept enfants blessés, âgés de deux à huit ans, ont diverses fractures et contusions et sont soignés à l'hôpital Santobono de Naples. Les autres blessés dont le pronostic vital n'est pas engagé, se trouvent à l'hôpital Cardarelli.

Ouverture d'une enquête

"Nous sommes profondément attristés par la tragédie survenue ce soir dans la Vela Celeste à Scampia. J'ai personnellement suivi les opérations de sauvetage et, avec le préfet, je me suis rendu sur le site de l'effondrement pendant la nuit pour vérifier la situation et me montrer proche de la population", a déclaré le maire de Naples, Gaetano Manfredi.

Le parquet de Naples a ouvert une enquête pour éclaircir les causes de l'effondrement. Parmi les hypothèses, figure celle d'un effondrement structurel, mais l'enquête ne sera menée qu'après vérification par les pompiers.

De nombreux messages ont été postés par des politiciens.

"Mes condoléances vont aux familles des victimes, ainsi qu'aux blessés et à leurs proches. Je remercie les pompiers qui sont intervenus rapidement et tous ceux qui collaborent aux opérations de secours", a écrit la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, sur le réseau social X.

Roberta Metsola, récemment réélue présidente du Parlement européen, s'est également exprimé sur cette tragédie. "Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux blessés - dont de nombreux enfants - de l'accident tragique de Scampia. Je remercie les pompiers et tous ceux qui sont intervenus pour aider. Soyez forts. Nous sommes avec vous", a-t-elle écrit sur X.

"A l'immense tragédie de Scampia, qui ne laisse pas de place aux mots, mais qui doit nous faire agir au plus vite pour réaménager le quartier, le sécuriser et reconstruire des maisons pour les familles concernées". C'est ce qu'a écrit Pina Picierno, vice-présidente du Parlement européen, sur X.

Cette tragédie met en lumière le problème de la vétusté du parc immobilier que l'on retrouve dans de nombreuses villes italiennes. Elle s'accompagne de la nécessité de sécuriser ces lieux et d'accélérer les processus de rénovation urbaine.

"C'est un moment de douleur pour les victimes et d'espoir pour les blessés, à commencer par les enfants, mais c'est précisément pour eux que je veux aussi réaffirmer immédiatement que notre projet de réaménagement de la Vele ne s'arrêtera pas et que notre engagement envers Scampia sera encore plus fort qu'avant", a ajouté le premier citoyen de Naples.

La Vela Celeste : symbole du passé de Scampia

Le Vela Celeste, impliqué dans l'effondrement, est l'un des derniers Vele encore debout à Scampia après la démolition des autres, décidée pour donner un logement plus digne aux résidents et tenter d'effacer la marque de dégradation que le quartier avait prise au fil des ans.

Le Vele était un complexe résidentiel composé de sept bâtiments construits entre 1962 et 1975 dans le quartier de Scampia. Le projet de l'architecte Franz Di Salvo prévoyait la construction d'un véritable "noyau de socialisation" avec des espaces communs, des espaces verts et des équipements collectifs.

Le projet n'a jamais été achevé et, au fil du temps, le Vele est devenu un lieu de criminalité et de trafics illicites. Le tremblement de terre d'Irpinia en 1980, qui a entraîné le squat d'appartements, et le manque de présence de l'État et de la police, en sont les causes.

Tout cela a contribué à faire du quartier de Scampia le symbole de la décadence et de la criminalité à Naples.

D'où la décision, soutenue par les citoyens, de revitaliser radicalement le quartier : entre 1997 et 2020, quatre des sept structures initiales ont été démolies. Pour les autres, un réaménagement a été ordonné.

Puis, le 29 août 2016, la municipalité avait prévu la démolition des complexes restants, à l'exception de la Vela Celeste.

En avril dernier, l'administration Manfredi a annoncé le plan de rénovation urbaine des Vele di Scampia. Ce plan prévoit le réaménagement de la Vela Celeste, financé par le plan Periferie à hauteur d'environ 18 millions d'euros.

Le projet comprend notamment l'amélioration des espaces communs et la rénovation des toitures.

La Vela Celeste sera la seule à rester debout comme symbole du passé du quartier et des batailles "pour la rédemption que cette communauté a menées", comme l'a annoncé la ville de Naples lors du lancement de ce plan.