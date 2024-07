La Hongrie demande un nouveau plan pour augmenter les dons d'organes

Le pays, qui assure la présidence semestrielle du Conseil de l'UE, souhaite que l'Union "surmonte les obstacles qui empêchent actuellement la réalisation du plein potentiel de la transplantation dans l'UE".

Les listes d'attente pour les dons d’organes ne cessent de s'allonger en Europe. Outre l'amélioration de la qualité de vie des receveurs, les transplantations peuvent permettre de préserver l’équilibre des systèmes de santé publique. Par exemple, un greffé du rein coûte à l'Espagne 30 000 euros de moins par an qu'un patient sous dialyse , selon l'Organisation nationale des transplantations d'Espagne (Organización Nacional de Transplantes de España).

La présidence hongroise du Conseil de l'UE a mis sur la table une nouvelle proposition visant à accroître "la disponibilité des organes, l'efficacité et l'accessibilité des systèmes de transplantation et à améliorer les normes de qualité et de sécurité", explique le Dr Péter Takács, secrétaire d'État hongrois à la Santé.

L'Union européenne a mis en place entre 2009 et 2015 un plan pour le don et la transplantation d'organes qui a permis d'augmenter les dons au niveau européen de 21%. "L'Union européenne étant à la croisée des chemins, il est impératif d'adopter une approche renouvelée et vigoureuse du don et de la transplantation d'organe, ce qui n'a jamais été aussi clair", estime Péter Takács.

L'une des idées serait d'accroître les échanges entre les États membres. "Une façon d'y parvenir serait de franchir les frontières et d'essayer de communiquer et d'organiser des relations avec d'autres pays qui permettent l'échange d'organes, une voie rapide vers la transplantation et l'obtention d'organes", suggère Dimitri Mikhalkski, vice-président de la Société belge de transplantation. Mais il demande également que le transport rapide des organes soit encouragé, car "cela pourrait améliorer leur qualité".

Au sein de l'Union européenne, il existe déjà des organisations qui coordonnent le transport d'organes. Eurotransplant, par exemple, relie les besoins de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de la Croatie, de la Slovénie, de la Hongrie, du Luxembourg et des Pays-Bas. Leur collaboration relie tous les hôpitaux de transplantation et de don d'organes.

Un nouvel élan

Les taux de don d'organes varient considérablement d'un pays à l'autre. Il va d'un taux annuel par million d'habitants de 47 en Espagne ou de 31,5 au Portugal à 2,1 en Bulgarie et 3,3 à Chypre. Pour être qualifié de donneur, le défunt doit remplir un certain nombre de conditions qui rendent difficile l'obtention de taux élevés. Idéalement, il devrait s'agir d'une jeune personne décédée en état de mort cérébrale et de ne pas souffrir de maladies infectieuses à haut risque, par exemple les personnes impliquées dans des accidents de la route.

L'une des options pour augmenter le nombre de donneurs est de faire appel à des donneurs dits marginaux, c'est-à-dire des personnes plus âgées ou dont les organes sont en moins bon état. Il pourrait s'agir d'une solution temporaire pour raccourcir les listes d'attente et remédier à la pénurie d'organes, explique Dimitri Mikhalkski.

"Le donneur classique qui existait auparavant a presque disparu", explique le médecin. "Aujourd'hui, il s'agit d'une exception en raison de la sécurité routière, de la sécurité du véhicule et de la qualité de vie".

Une autre proposition hongroise vise à ce que des pays membres comme l'Allemagne modifient leur législation de manière à ce que tous les citoyens soient des donneurs, à moins qu'ils n'en décident autrement. De nombreux pays européens disposent déjà d'une législation qui classe tous les citoyens comme donneurs potentiels, par exemple la France, l'Espagne et le Portugal.