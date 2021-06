Les enjeux d'avenir du plus grand parc solaire flottant d'Europe

Mis en place l'an dernier sur un lac de 18 hectares près de Zwolle aux Pays-Bas, ce parc solaire flottant est le plus grand de ce type en dehors d'Asie. Grâce à ses 73.000 panneaux solaires, 13 transformateurs et 338 onduleurs, il couvre 6% des besoins en électricité de la ville. C'est un concentré de haute technologie au design unique.

"Le parc solaire flottant fonctionne comme une centrale solaire sur la terre ferme ou des panneaux sur votre toit," précise Willem Biesheuvel, responsable de projet solaire flottant au sein de l'entreprise BayWa r.e., qui nous accompagne sur le site. "Mais dans notre cas, cela revient à des panneaux solaires installés sur de petits bateaux avec quatre flotteurs : c'est la structure de base," indique-t-il avant d'ajouter : "Ensuite par-dessus, il y a la construction en acier en forme de toits."

Utiliser des espaces inexploités

Le projet a été mené par BayWa r.e., un fournisseur européen d'énergie solaire. Cette entreprise allemande opère dans le monde entier et travaille sur des solutions d'énergies renouvelables qui permettent d'utiliser des ressources inexploitées comme ce lac artificiel néerlandais.

"Le grand avantage, c'est que dans les pays où il y a une forte densité de population, mais peu de terres disponibles, on peut utiliser les espaces qui n'ont plus d'utilité pertinente," affirme Benedikt Ortmann, directeur monde des projets solaires chez BayWa r.e.

"Quand on regarde nos installations en Pologne, on prouve que pour la première fois, on est capable de générer de l'énergie solaire pour un coût équivalent, voire moindre que le gaz, le charbon ou le pétrole," assure-t-il.

Un aspect important car les coûts d'investissement pour les systèmes d'énergies renouvelables restent élevés.

Le parc solaire flottant de Zwolle depuis la passerelle centrale où se trouvent les onduleurs euronews

Une longue durée de vie pour réduire les coûts

En intégrant des composants innovants, ce parc solaire gagne en performance et en durée de vie. Ce qui permet à long terme, de réduire les coûts pour le fournisseur et les clients.

"La beauté des énergies renouvelables, c'est que le soleil et le vent sont gratuits," fait remarquer Benedikt Ortmann. "Ce qui veut dire que plus un parc solaire ou éolien fonctionne longtemps, plus le prix de l'électricité produite baisse ; donc, il nous faut des composants qui ont une longue durée de vie," souligne-t-il.

Les onduleurs, en particulier, font partie des composants essentiels de tout parc solaire. Willem Biesheuvel nous montre ces appareils : "Chaque rangée de bateaux est raccordée à un onduleur. On voit les câbles sortir des modules sous la passerelle où nous sommes," décrit-il.

Le rôle central des onduleurs

Des onduleurs comme ceux-ci de Huawei transforment le courant continu issu des panneaux solaires en courant alternatif qui intègre le réseau électrique et alimente les utilisateurs finaux.

"Actuellement, on utilise des onduleurs de capacité plus élevée," indique le responsable de projet. "Comme cela, il nous en faut moins dans le système ; on économise aussi de l'espace et on réduit les coûts," déclare-t-il.

Cet immense parc solaire flottant a une durée de vie d'au moins 30 ans. L'entreprise a travaillé sur la durabilité de son projet. La majorité des matériaux utilisés est recyclable.

"Ce type d'innovation est essentiel pour fournir de l'énergie dans le futur," suggère Willem Biesheuvel. "C'est la première étape pour remplir cet objectif ; la prochaine, ce seront évidemment des installations sur des lacs plus grands, voire en mer," conclut-il.