Espagne : à Pontevedra, priorité aux piétons

Dans la ville de Pontevedra, en Galice, le piéton est roi. En un peu plus de deux décennies et grâce à la mise en place d’une nouvelle dynamique dans les déplacements urbains, cette cité de 83 000 habitants environ est passée du statut de métropole délabrée à celui de lieu de vie attrayant. Elena a d’ailleurs quitté Madrid pour s'y installer et trouve cela bien pratique. .

“J'ai tout à proximité. Le centre médical est derrière ma maison, l'hôpital est également tout proche. Il y a plusieurs supermarchés juste en dessous de chez moi. Donc tout ce qui m’est essentiel se trouve très rapproché", dit Elena Herrero, une Madrilène résident à Pontevedra.

La requalification urbaine de la ville a également eu un impact sur les entreprises et commerces locaux dont le nombre a augmenté de 7 % ces dernières années ; sans parler des nouveautés. Un magasin commercialisant des articles de sport par exemple, sert aussi aujourd'hui de lieu de rencontre pour les coureurs et les cyclistes.

"Les gens sortent marcher et se promener en ville et c'est très bénéfique pour les commerces locaux qui réalisent beaucoup plus de vente et ressentent ainsi un réel impact positif", raconte Victor Riobó, propriétaire du Miler Vintage Running Club.

Le changement a commencé en 1999 et le premier objectif a été de piétonniser la vieille ville. Une stratégie claire a ensuite été suivie pour faire en sorte que cette transformation soit perçue comme positive.

"Chaque ville a sa rue commerciale principale, une artère qui définit son caractère. Si vous la rendez piétonne ou conviviale, vous transmettez l’image selon laquelle ce qui est moderne, cool et dans l’air du temps, est de limiter le nombre de voitures", explique César Mosquera, conseiller et promoteur de la piétonnisation à Pontevedra.

Le Conseil municipal a également créé le Metrominuto, une carte semblable aux plans de métro des grandes villes, mais qui indique les temps de marche entre différents points. Il s'agit aussi d'un outil de promotion de la marche à pied.

À Pontevedra, la circulation routière est limitée à 10 km/h dans le centre-ville qui ne possède qu’une seule entrée et des horaires d’accès spécifiques pour les voitures. Depuis que les autorités ont mis à jour cette requalification urbaine, la ville a franchi une étape importante, aucun accident mortel de la circulation n'a été enregistré.

L’autre objectif a également été de chercher à rendre la ville plus sûre la nuit et il a été atteint grâce à un éclairage important qui, d'une part, limite les endroits sombres et, d'autre part, permet une visibilité maximale pour les piétons dans les zones de circulation routière. Les lumières suivent aussi notre rythme biologique. Elles sont plus blanches dans les premières heures d’obscurité, lorsque la ville est encore en activité, puis changent de couleur.

"Au final, cela devient agréable, paisible. L’éclairage ne pollue pas et la lumière nous au repos, au calme, à la tranquillité et finalement au sommeil", assure Ángel González, président exécutif de SETGA, spécialiste en éclairage urbain.

En 2014, l'ONU a proclamé Pontevedra, la ville d’Europe la plus agréable à vivre. L'objectif du Conseil municipal est désormais d'étendre la piétonnisation.