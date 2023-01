Le Salon technologique de Las Vegas (CES) met l'accent sur la "technologie utile"

Le Consumer electronic show (CES) a ouvert ses portes ce jeudi à Las Vegas, aux Etats-Unis. Plus de 100 000 professionnels d'une centaine de pays sont présents à ce rendez-vous annuel de l'électronique grand public. Air pur, eau potable, soins de santé, comment la technologie peut aider à résoudre les plus grands défis de notre monde ? C’est sur cette question que les organisateurs de cette édition 2023 ont dit vouloir mettre l’accent.

"Je pense que la technologie envisagée à des fins utiles est une excellente façon de voir les choses. La technologie pour le bien, pour rendre la vie meilleure. Et la plus belle preuve, ce sont notamment toutes les innovations technologiques présentes dans le domaine de la santé", explique Steve Koenig, vice-président de la recherche pour Consumer Technology Association.

Il existe par exemple de nombreux appareils de santé intégrant l’intelligence artificielle, comme le ViraWarn, un mini détecteur de virus.

"ViraWarn est le premier test au monde de dépistage par haleine du COVID-19, de virus respiratoire syncytial (VRS) et de la grippe. Son prix est abordable et ce test fournit un résultat en moins de 60 secondes. Vous soufflez deux fois dans l'appareil, et un voyant s’allume en rouge si vous êtes positif et en vert si c’est négatif", détaille Dana Gardner, vice-président du développement commercial chez Opteev Technologies.

ViraWarn attend encore l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA), l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux.

L’exosquelette développé par la société japonaise Nittopermet, lui, de passer facilement de la position debout à la position assise sans avoir besoin de chaise. Ce genre d’appareil suscite nombre d'espoirs en termes d'amélioration des conditions de travail.

Le metaverse est évidemment de la partie. De nombreuses entreprises dévoilent au salon de Las Vegas leurs dernières offres en matière de réalité virtuelle et augmentée. Couleur, forme, fonctionnalité, il y en a pour tous les goûts. Le masque Speech Privacy par exemple permet de s’isoler pour converser.

"Vous pouvez ainsi bénéficier de votre bulle sonore particulière et créer votre conversation privée sans déranger les autres. Cela vous permet aussi de garder une certaine confidentialité si vous ne voulez pas partager d’informations avec les personnes qui vous entourent", explique Stéphane Hersen, fondateur et PDG de la société Skyted.

Des centaines d’inventions sont exposées, du sac de frappe intelligent en passant par le fauteuil massant ou les patins à roulettes électriques entre autres. La totalité des stands de ce salon couvre plus d’une vingtaine d’hectares, mais la fréquentation reste cependant encore inférieure à celle d'avant la crise sanitaire.

Selon Natalie Huet, envoyée spéciale d’Euronews à Las Vegas : "Les organisateurs espèrent que le salon ressemblera davantage à ce qu'il était avant la pandémie. Environ 100 000 personnes sont attendues cette semaine, impatientes de mettre la main sur les dernières innovations et gadgets."

Le Consumer electronic show (CES) de Las Vegas se poursuit jusqu’au 8 janvier 2023.