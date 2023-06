Qu'est-ce qu'un "dumb phone" et pourquoi tant de jeunes en achètent-ils ?

La génération Z et les milléniaux se tournent vers les "dumb phone" et redécouvrent les plaisirs du monde hors ligne.

Dans un monde obsédé par les smartphones, il peut paraître surprenant qu'un nombre croissant d'adolescents optent pour des "dumb phones".

Les appareils mobiles basiques et dépouillés que nous aurions pu avoir il y a une ou deux décennies font leur retour parmi les jeunes générations, les adolescents cherchant à retrouver leur indépendance vis-à-vis de la technologie.

Aux États-Unis, les ventes de téléphones dotés de fonctions d'appel et de texte de base ont augmenté en 2022 pour HMD Global, le fabricant de Nokia, avec des dizaines de milliers d'unités vendues chaque mois.

"Nous constatons que le marché des téléphones à clapet a augmenté de 5 %", a déclaré Lars Silberbauer, directeur marketing de Nokia Phones et de HMD Global.

"Nous avons doublé notre part de marché pour les téléphones à clapet au cours de l'année écoulée, ce qui est très important pour nous. Et nous constatons que ce marché reprend en Europe", dit-il à Euronews Next.

"Je pense que la tendance est vraiment à la prise de contrôle par les gens de leur propre vie, de leur propre vie numérique", ajoute-t-il.

Qu'est-ce qu'un "Dumb phone" ?

Avec leurs fonctions limitées, les "dumbphones" - généralement des téléphones à clapet - offrent une expérience utilisateur plus simple et moins addictive que leurs homologues dotés d'un smartphone.

Ces appareils donnent la priorité aux fonctions téléphoniques essentielles, telles que les appels et l'envoi de SMS. Ils éliminent les tentations des plateformes de médias sociaux qui consomment en moyenne plus de 7 heures par jour pour plus de 50 % des adolescents, selon une enquête menée auprès de plus de 40 000 participants sur Real Research, une application d'enquête en ligne.

Les longues heures de défilement se sont avérées avoir un effet néfaste sur notre bien-être psychologique. De nombreuses études ont montré un lien potentiel entre le défilement sans fin et le développement de symptômes de dépression, d'anxiété et de manque de sommeil.

Mme Silberbauer pense que l'essor de ces modèle de téléphones portables met en évidence une prise de conscience croissante chez les adolescents de l'impact de la technologie sur leur propre santé mentale.

"Les études montrent que les jeunes ont des problèmes de santé mentale et qu'ils se détournent des médias sociaux", explique-t-il, ajoutant qu'il a lui-même suivi la tendance en abandonnant son smartphone et en se tournant vers son téléphone portable pendant les week-ends.

Cela change vraiment votre comportement, cela change vraiment la façon dont vous interagissez avec les gens. Lars Silberbauer Directeur marketing de Nokia Phones et de HMD Global

Je pense que vous pouvez le constater avec certaines populations de la génération Z - elles sont fatiguées des écrans", explique Jose Briones, influenceur des téléphones sans fil et modérateur du subreddit "r/dumbphones" - une communauté sur les téléphones sans fil, les smartphones sans fil et les téléphones fonctionnels - à CNBC.

Dans le subreddit, les utilisateurs sont encouragés à "rejoindre la révolution et à profiter de la vie simple".

La nostalgie des années 90

Les Millennials, qui ont été pendant des années la jeune génération, vieillissent maintenant et, ces dernières années, la culture populaire a captivé leur cœur avec le sentiment de nostalgie.

Parallèlement, la génération Z, celle qui a grandi devant les écrans, semble fascinée par un passé qu'elle n'a pas connu. Les jeux vidéo d'inspiration rétro, par exemple, aux graphismes pixellisés et au gameplay simple, ont retrouvé un public fidèle.

« Dumb phones » et « smartphones » : quelle est la différence ?

Alors que les smartphones offrent des fonctionnalités avancées telles qu'un nombre infini d'applications, des médias sociaux et des écrans tactiles, les téléphones sans fil sont conçus comme des "téléphones de base", avec des fonctions et des capacités limitées.

Les téléphones muets des années 2000 ne sont toutefois pas restés inchangés et il existe "toute une gamme de dumb phones", explique M. Silberbauer.

Parmi les améliorations contemporaines, on peut citer la couverture du réseau 4G, des appareils photo plus performants et des couleurs plus vives, "mais dans l'ensemble, c'est à peu près la même chose".

Il est également possible d'accéder à toute une série de fonctions et de services, mais les téléphones sont conçus de manière à rendre la tâche "un peu difficile".

Les smartphones ne sont pas appelés à disparaître : ils répondent à un marché différent.

Nokia continue de vendre des smartphones et, en janvier de cette année, a introduit une innovation unique : les téléphones réparables.

"Ils sont réparables et durables", a déclaré M. Silberbauer, ajoutant qu'il s'agit de "l'un des téléphones les plus durables du marché".

"Vous pouvez réparer le téléphone vous-même avec un médiator de guitare et un petit tournevis. Vous pouvez changer l'écran, les prises de chargement et la batterie en quelques minutes".

L'entreprise veut "garder les téléphones dans les mains des gens plus longtemps" - mais pas littéralement. Elle veut éviter à ses clients d'avoir un nouveau téléphone chaque année, car "ce n'est pas un modèle commercial que nous voulons vraiment satisfaire".

Selon la Commission européenne, les machines qui sont jetées au lieu d'être réparées produisent déjà 35 millions de tonnes de déchets et 261 millions de tonnes d'émissions de CO2 chaque année en Europe. En mars dernier, elle a annoncé qu'elle obligerait les entreprises à offrir aux consommateurs le droit de réparer leurs appareils ou machines.

Selon les propositions, une période de garantie légale de deux ans, par exemple, obligerait les producteurs à offrir des services de réparation, si cela ne coûte pas plus cher qu'un remplacement. Nokia va encore plus loin.

"Je peux vous promettre que la prochaine génération sera encore plus facile à réparer", a déclaré M. Silberbauer.