Les 10 pays les plus heureux au monde sont presque tous européens !

Les effets durables de la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et l'inflation ont fait de 2022 une année de crises mondiales. Mais selon le World Happiness Report de 2023, la volonté d'être heureux a été "remarquablement résistante".

Cette année, le rapport mesure une satisfaction mondiale moyenne aussi élevée que celles des années précédant la pandémie. Il place la Finlande en tête pour la sixième année consécutive, avec un score de bonheur nettement supérieur à celui de tous les autres pays.

Le rapport s'appuie sur des enquêtes menées dans plus de 150 pays, à partir de six variables clés :

le revenu (PIB par habitant)

le soutien social

l'espérance de vie en bonne santé

la liberté de faire des choix de vie individuels

la générosité

l'absence de corruption

La question la plus courante pour mesurer le bien-être des gens est la suivante : "Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre vie aujourd'hui ?". Pour y répondre, les gens se basent sur une échelle de 0 à 10 (0 = complètement insatisfait, 10 = complètement satisfait).

Les résultats annuels du rapport sont toujours basés sur les évaluations moyennes de la vie au cours des trois dernières années.

L'inégalité du bonheur : Quels sont les pays les plus malheureux ?

Il existe un écart important entre les pays les plus heureux et les plus malheureux de la liste, les pays en tête de liste étant plus étroitement groupés que les pays en queue de liste.

Pour les pays du top 10, par exemple, les scores nationaux ont un écart moyen de moins de 0,7 point. Dans les dix derniers pays, en revanche, l'écart entre les scores est de 2,1 points.

L'Afghanistan et le Liban restent les deux pays les moins heureux. Dans ces deux États, l'évaluation moyenne de la vie est inférieure de plus de cinq points (sur une échelle de 0 à 10) à celle des dix pays les plus heureux.

Quels sont les pays les plus heureux en 2023 ?

À l'instar de la Finlande, qui arrive en tête de la liste pour la sixième année, la plupart des autres pays du top 10 restent inchangés.

L'une des plus fortes progressions dans le classement est celle d'Israël, en quatrième position, qui gagne cinq places par rapport à l'année dernière.

En dehors du top 10, l'Autriche et l'Australie occupent les 11e et 12e places, suivies par le Canada, qui perd deux places et se retrouve 13e, alors qu'il n'avait jamais été aussi mal classé que l'an dernier (11e).

L'Irlande est classée 14e, suivie des États-Unis (15e), de l'Allemagne (16e), de la Belgique (17e), de la République tchèque (18e), du Royaume-Uni (19e) et de la Lituanie (20e).

Année après année, les pays les plus heureux ont tendance à être les mêmes : 19 des 20 premiers pays de cette année figuraient également sur la liste l'année dernière. Mais il y a une exception**, la Lituanie, qui a régulièrement progressé au cours des six dernières années, passant de la 52e place en 2017 à la 20e place** cette année.

La France est sortie du top 20 pour se retrouver 21e dans le rapport de cette année.

Les 10 pays les plus heureux sont :

Finlande le Danemark l'Islande l'Islande les Pays-Bas Suède Norvège La Suisse Luxembourg Nouvelle Zélande

Principales conclusions du rapport de cette année

"Le rapport de cette année contient de nombreuses informations intéressantes", selon Lara Aknin, coauteur du rapport, "mais l'une d'entre elles, que je trouve particulièrement encourageante, concerne la sociabilité".

Le rapport avait déjà enregistré une vague mondiale de bienveillance en 2020 et 2021, à la suite de la pandémie. Selon les données de 2022, la tendance à la gentillesse, à la générosité et à l'altruisme envers les autres était 25 % plus fréquente qu'avant la pandémie.

Cet esprit bienveillant a également été observé dans des pays tels que l'Ukraine et la Russie. En 2020 et 2021, ces deux pays ont connu une augmentation globale de la bienveillance. En 2022, cependant, la bienveillance a fortement augmenté en Ukraine, mais a diminué en Russie.

Malgré l'impact dévastateur de la guerre en Ukraine, les évaluations de bonheur sont restées plus élevées dans ce pays qu'après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, ce qui, selon le rapport, s'explique "par un sens plus fort de l'objectif commun, de la bienveillance et de la confiance dans les dirigeants ukrainiens".

"L'invasion russe a fait de l'Ukraine une nation", note Jan-Emmanuel De Neve, un des rédacteurs du rapport.

Comment mesurer le bonheur ?

Chaque année, de plus en plus de données sont disponibles sur la manière de mesurer le bonheur, ce qui signifie que "le bonheur national peut désormais devenir un objectif opérationnel pour les gouvernements", indique le rapport, qui est une publication du Réseau de solutions pour le développement durable des Nations unies.

"_Le mouvement pour le bonheur montre que le bien-être n'est pas une idée "molle" ou "vague" mais qu'il se concentre sur des domaines primordiaux : les conditions matérielles, la richesse mentale et physique, les vertus personnelles et le civism_e" a déclaré Jeffrey Sachs, codirecteur du programme pour le bien-être à la London School of Economics et corédacteur du rapport.

"Nous devons transformer cette sagesse en résultats pratiques pour obtenir plus de paix, de prospérité, de confiance, de civilité - et oui, de bonheur - dans nos sociétés".