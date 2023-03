Rapport du GIEC : l'Europe en surchauffe dans les décennies à venir

L'influence humaine a provoqué un réchauffement du climat à un rythme sans précédent depuis au moins 2000 ans. C'est l'une des conclusions du 6e rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), également connu sous le nom de GIEC.

Ceux d'entre nous qui vivent en Europe l'ont ressenti avec les vagues de chaleur, par exemple. Le GIEC confirme que la fréquence et l'intensité des événements de chaleur extrême et des sécheresses simultanées ont augmenté.

Le GIEC a publié une carte de la classification climatique de Köppen en Europe. Voici comment l'Europe a été classée de 1995 jusqu'en 2014 : un climat subarctique et océanique dans le nord de l'Europe. Un climat essentiellement continental en Europe de l'Est.

Un mélange de climat continental, océanique et un peu de climat subtropical humide en Europe occidentale et centrale. Un climat subtropical humide en Europe occidentale et centrale.

Quel climat en 2076 ?

Alors que dans le sud de l'Europe, le climat prédominant est le climat méditerranéen, avec quelques zones de climat semi-aride chaud. Et dans le nord, on pouvait sentir le climat subtropical humide.

Nous allons maintenant regarder la même carte, mais sous la projection des scientifiques sur ce que sera la classification climatique à partir de l'année 2076. La première chose que l'on remarque est que le climat change complètement en Europe du Nord. Autre changement qui préoccupe particulièrement les experts est celui du sud de l'Europe, où les zones désertiques et le climat semi-aride devraient s'étendre de manière significative, ce qui affectera sans aucun doute des millions de personnes.

Un exemple de l'impact de la fréquence des événements extrêmes sur la région espagnole de Catalogne. Selon les autorités locales, la Catalogne est confrontée à la pire sécheresse depuis le début des relevés en 1905.

L'exemple de la Catalogne

En conséquence, la région a mis en place un plan de restriction de l'eau qui concerne plus de 200 municipalités.

Joaquim Farguell Pérez est professeur de géographie à l'université de Barcelone :"la réalité est que nous sommes surpris par l'ampleur de la sécheresse actuelle. On n'a jamais pensé que l'on tiendrait 30 mois sans précipitations, parce qu'il est certain que l'agriculture, qui consomme le plus d'eau en été, va devoir s'adapter à ce manque d'eau. Et je ne vois pas les gens être aussi sensibles que lors de la précédente sécheresse".

L'Agence catalane de l'eau a imposé des limitations plusieurs mois avant le début de la saison estivale, car elle estime qu'il y aura probablement assez d'eau pour terminer l'année, mais craint qu'il n'en soit pas de même en 2024.