Un remède contre la gueule de bois ? La solution se trouve peut-être dans une injection d'hormones

Des scientifiques ont réussi à calmer rapidement des souris en état d'ébriété en augmentant leurs niveaux d'une hormone produite naturellement, que les rongeurs partagent avec les humains. une découverte donnant l'espoir d'un remède potentiel contre la gueule de bois.

La recherche, menée par des scientifiques du Centre médical du sud-ouest de l'Université du Texas aux États-Unis, pourrait être la clé pour traiter un jour l'ivresse chez l'homme.

L'hormone, qui s'appelle FGF21, retient l'attention des scientifiques depuis des années : elle est produite par le foie et joue un rôle important en aidant - aussi bien les humains que les souris - à transformer certains aliments, en particulier l'alcool.

Des études antérieures ont montré que le FGF21 aide différentes espèces à lutter contre les conséquences néfastes de l'exposition à l'éthanol.

L'hormone supprime le besoin d'alcool chez les souris et les singes en état d'ébriété, stimule la soif d'eau (probablement pour se protéger contre la déshydratation causée par la consommation d'alcool) et protège contre les lésions hépatiques induites par l'alcool. Pour les humains, l'alcool est l'inducteur le plus puissant de l'hormone.

Expériences avec des souris ivres

Après 15 ans de travail avec le FGF21, Steven Kliewer - auteur principal de l'étude - et son équipe étaient "curieux de savoir ce que le FGF21 pourrait faire dans le contexte d'une dose excessive d'alcool… une dose qui assomme les rongeurs", a-t-il déclaré à Euronews Next.

Les scientifiques ont comparé ce qui s'est passé après avoir donné une seule dose d'alcool à deux groupes différents de souris. Un groupe a été génétiquement modifié pour ne pas avoir l'hormone, et l'autre avait une production normale de FGF21.

Les expériences ont également évalué le résultat de l'administration à des souris ordinaires d'une dose supplémentaire d'hormone FGF21 sous l'influence de l'alcool. L'ivresse a été définie comme la perte du "réflexe de redressement", c'est-à-dire la capacité de la souris à se redresser après avoir été placée sur le dos.

Après avoir reçu une seule dose excessive d'alcool, les scientifiques ont découvert que les souris des deux groupes métabolisaient l'éthanol au même rythme. Mais, fait intéressant, celles qui n'avaient pas l'hormone FGF21 sont restées ivres plus longtemps.

De même, lorsque les chercheurs ont administré aux souris ivres une dose supplémentaire de FGF21, elles se sont dégrisées plus rapidement que les autres, une heure et demie plus vite en moyenne. "Nous avons pu provoquer une accélération de la récupération après une intoxication", a déclaré Steven Kliewer, "et c'est surprenant car ces souris avaient déjà l'hormone FGF21".

L'étude, publiée dans la revue scientifique Cell, a également révélé que l'hormone FGF21 stimule le système nerveux noradrénergique, une partie spécifique du cerveau qui contrôle la vigilance. Le système nerveux noradrénergique permet, par exemple, de protéger les souris contre les pertes d'équilibre ressenties après avoir consommé de l'alcool.

"Vous pouvez imaginer qu'il y aurait des avantages évolutifs importants à rester plus alerte dans le contexte d'une exposition à l'alcool dans la nature", a déclaré Steven Kliewer.

Il est peu probable qu'une souris ou un autre animal soit exposé à des niveaux d'éthanol qui les rendraient inconscients, "mais même de faibles niveaux d'alcool peuvent affecter notre jugement, notre mobilité", explique le scientifique. Certains animaux, dont les souris, consomment des fruits et du nectar qui, une fois fermentés, se transforment en alcool.

Les scientifiques connaissent "depuis longtemps" le rôle du foie dans la métabolisation de l'éthanol, "mais maintenant nous savons qu'il libère également cette hormone qui, au moins chez les souris, agit sur le cerveau pour les maintenir alertes", ajoute Steven Kliewer.

Ces expériences pourraient elles être reproduites pour dégriser des personnes ivres ?

"Nous sommes évidemment très intéressés de tester cela sur des êtres humains", déclare Steven Kliewer à Euronews Next.

"Et quelques signes suggèrent que cette possibilité est susceptible d'être présente chez les humains… l'hormone FGF21 est déclenchée en ne buvant que quelques verres chez l'homme. Nous savons également que l'alcool déclenche la même partie du cerveau activée par le hormone chez la souris".

Reste donc à prouver si l'hormone a le même effet positif dans le traitement de l'ivresse chez l'homme. L'application de cette expérience sur l'homme est "au-delà de la portée de notre laboratoire", affirme Steven Kliewer, "mais nous espérons que nous serons en mesure de faire équipe avec des cliniciens pour examiner cela à l'avenir".

Les recherches futures devront cartographier les voies neuronales activées en réponse au FGF21. "Aujourd'hui, le phénomène d'intoxication n'est pas bien compris, et cela nous fournit donc un nouveau moyen, un point d'appui, pour mieux comprendre l'intoxication dans son ensemble", ajoute t'il.

Les médecins des salles d'urgence pourraient entre autres utiliser l'hormone pour protéger et traiter les patients qui se présentent avec une intoxication aiguë à l'alcool, explique le scientifique. "En fin de compte, ces recherches profiter à l'humanité. Nous faisons ces expériences pour essayer de rendre le monde meilleur", conclut Steven Kliewer.