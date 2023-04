L'essor des chatbots devrait conduire à la destruction de nombreux emplois, mais aussi à la création de nouveaux. "L'ingénierie de la requête" fait par exemple l'objet d'offres de la part des entreprises avec des salaires atteignant 300 000 euros par an.

Stimulé par l'essor des chatbots, tels que ChatGPT-4 (la dernière version de ChatGPT d'OpenAI), l'intelligence artificielle (IA) annonce une nouvelle révolution industrielle qui pourrait rendre obsolètes les emplois - tels qu’ils existent aujourd’hui - de millions de travailleurs. Pourtant, son développement est aussi facteur de création de nouveaux métiers. "L'ingénierie de la requête" croule par exemple sous les offres des entreprises de la tech. Avec, à la clef, des salaires élevés atteignant 300 000 euros par an, sans formation technique requise.

Il s'agit de tirer parti de tout le potentiel de l'IA en communiquant efficacement avec l'algorithme et en lui apprenant progressivement à répondre à des directives spécifiques.

Des compétences actuellement très demandées. Anthropic, une start-up basée à San Francisco spécialisée dans l'IA, propose actuellement un poste d'"ingénieur et bibliothécaire", avec une fourchette de salaire annuel allant de 175 000 à 335 000 dollars (160 000 à 308 000 euros), ce qui n’a rien d’exceptionnel du fait du coût de la vie très élevé dans la "Bay Area" autour de San Francisco.

"L'ingénierie des messages courts revient à apprendre à un robot à vous parler. C'est comme si nous utilisions des mots pour communiquer les uns avec les autres", explique à Euronews Next Michael Delcore, un ingénieur d'aide à l'IA et développeur indépendant.

Quelles sont les compétences en matière d'ingénierie des messages-guides de l'IA ?

Selon Delcore, l'ingénierie des messages-guides consiste à communiquer avec les algorithmes de l'IA en utilisant un mélange de compétences techniques. Toutefois, aucun langage de codage n'est nécessaire, car les ingénieurs de l'intelligence artificielle doivent simplement posséder un niveau moyen de compétences linguistiques et grammaticales, d'analyse de données et d'esprit critique.

Andrej Karpathy, l'ancien responsable de l'IA chez Tesla, a même déclaré dans un tweet en janvier que "le nouveau langage de programmation le plus en vogue est l'anglais". Dans une interview accordée à Euronews Next, Mairi Bruce, ingénieure de requête basée au Royaume-Uni et chercheuse en IA chez AutogenAI, a expliqué que la réussite de l'ingénierie des requêtes dépendait du contexte et de l'intention de l'utilisateur. "Vous essayez simplement de rendre les choses aussi faciles que possible et elles ne doivent pas être ouvertes à l'interprétation", explique-t-elle. Selon elle, l'ingénierie de la requête relève d’une certaine forme d’art.

Comment devenir ingénieur en intelligence artificielle ?

Bien qu'il s'agisse d'un métier relativement nouveau, la nouvelle discipline gagne en popularité et de nombreuses entreprises cherchent actuellement à recruter des profils correspondants à cette fonction. Selon Mairi Bruce, les capacités linguistiques, la maîtrise des technologies et l'intérêt pour l'IA sont les principales conditions requises pour devenir ingénieur en prompteur, quel que soit le niveau d'études ou l'expérience professionnelle.

"J'ai étudié la politique à l'université et je n'ai aucune formation technique", explique-t-elle. "Il suffit d'être une personne compétente, intéressée et ayant des connaissances linguistiques, car on ne fait pas de codage, on écrit uniquement en prose. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir ces compétences".

Mairi Bruce note également que ses antécédents professionnels n'étaient pas une condition pour qu'elle devienne ingénieure de requête : "Je pense que les critères étaient simplement les suivants : sont-ils intelligents et capables ? Ont-ils une connaissance approfondie de l’ingénierie de la requête et peuvent-ils s'y appliquer ?"

En ce qui concerne la recette de la requête parfaite, Mairi Bruce encourage les ingénieurs à jouer avec le langage pour trouver ce qui fonctionne le mieux. "Jouez avec les mots. Quels mots peuvent fonctionner ? Quelle structure de phrase pourrait fonctionner ? Il n'y a pas de formule spécifique. Ainsi, vous savez, une forme de ponctuation peut susciter une idée fantastique et une autre non".

Alors que de nombreuses personnes craignent que l'IA ne prenne le contrôle de leur travail, le développement de l’intelligence artificielle entraînera le développement dej nouveaux métiers. Selon Mairi Bruce, l'IA pourrait plutôt restructurer la façon dont les gens travaillent et, avec un peu de chance, augmenter leur productivité. "Je pense que l'ingénierie de la requête illustre l'idée que les nouvelles technologies ne vont pas simplement faire disparaître des métiers. Elles vont créer de nouveaux emplois que nous n'aurions jamais imaginés".