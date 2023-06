"Epidémie de solitude" en Europe : quel est le pays le plus solitaire de l'UE ?

Le nouveau projet pilote de l'Union européenne sur la solitude vise à surveiller et à lutter contre le manque croissant "d'interactions sociales significatives".

Au moins un habitant de l'Union européenne sur 10 est seul la plupart du temps, selon un nouveau rapport sur la solitude commandé par la Commission européenne.

Quelque 13% des résidents de l'UE ont répondu se sentir seuls la plupart du temps ou tout le temps dans la première enquête sur la solitude à l'échelle de l'UE comprenant 25 000 personnes.

Le projet a été mené pour avoir un aperçu de "l'épidémie de solitude" causée par les fermetures prolongées et l'isolement pendant la pandémie de COVID-19.

Selon le rapport, la solitude est la plus répandue en Irlande, environ 20 % déclarant se sentir seuls. Les niveaux de solitude les plus bas ont été observés aux Pays-Bas, en République tchèque, en Croatie et en Autriche avec moins de 10 % de l'échantillon interrogé.

Les personnes qui sont seules tout le temps ou la plupart du temps, selon le rapport, sont environ 20 points de pourcentage plus susceptibles de souffrir de symptômes dépressifs.

"La solitude n'est pas seulement un problème privé et individuel", indique le rapport. "Il peut entraver la cohésion sociale et doit être considéré comme un problème social et traité comme tel".

Les clés pour éviter la solitude

Les facteurs culturels jouent un rôle important dans la solitude, note le rapport, en plus des événements de la vie.

"Des situations économiques favorables, ainsi que la quantité et la qualité des interactions sociales, sont essentielles pour prévenir la solitude", ajoute le rapport. L'utilisation intensive des médias sociaux était également associée à une solitude accrue et les sites en ligne "manquent de l'intimité et de la qualité des interactions hors ligne".

La solitude chez les jeunes répondants était plus élevée que chez les plus âgés, car les événements majeurs de la vie ont tendance à perturber les réseaux sociaux et à rendre quiconque susceptible de se sentir seul, a-t-il déclaré.

Le rapport reconnaît cependant que les conséquences de la solitude varient selon l'âge et que la solitude chez les personnes âgées ne peut en aucun cas être ignorée.

Des enquêtes mondiales de ces dernières années ont montré que des pays européens comme l'Italie affichaient certains des taux les plus élevés de solitude des personnes âgées.

Un défi majeur dans la lutte contre le problème de la solitude découle de la stigmatisation sociale et de la méconnaissance, indique le rapport, ajoutant que 57% des répondants n'étaient pas au courant de l'existence de méthodes et de politiques d'intervention.