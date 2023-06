Face à l'intelligence artificielle, "abstenez-vous de faire des enfants !"

Par Sarah Palmer, adapté de l'anglais

L'ex-directeur commercial de Google X lance un avertissement sur les dangers que constitue l'intelligence artificielle pour l'humanité.

Mo Gawdat, expert en intelligence artificielle (IA) et ancien directeur commercial de Google X, a mis en garde contre l'ascension rapide de l'IA d'une façon particulièrement radicale :

"Les risques sont si graves que, compte tenu de toutes les autres menaces qui pèsent sur l'humanité, vous devriez vous abstenir d'avoir des enfants si vous n'êtes pas encore parent", a-t-il déclaré à Steven Bartlett, animateur de l'émission Diary of a CEO (Journal d'un PDG).

Ce n'est pas la première fois que des dirigeants de l'industrie technologique lancent un tel avertissement. En début d'année, des personnalités comme Elon Musk et Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, ont signé une lettre ouverte demandant aux développeurs de s'abstenir de toute nouvelle innovation pendant six mois afin que le secteur et les utilisateurs aient le temps d'assimiler les dernières avancées et d'en comprendre les enjeux.

Le Centre pour la sécurité de l'IA a également publié une déclaration dans laquelle il affirme que "l'atténuation du risque d'extinction lié à l'IA devrait être une priorité mondiale au même titre que d'autres risques à l'échelle de la société, tels que les pandémies et les guerres nucléaires".

Sam Altman, PDG d'OpenAI, le créateur du très populaire robot conversationnel ChatGPT, a lui mis en garde contre un "risque existentiel".

Le plus grand défi auquel l'humanité n'ait jamais été confrontée

Mo Gawdat est allé jusqu'à comparer notre réalité future à des films dystopiques populaires comme Blade Runner.

"Il n'y a jamais eu de tempête aussi parfaite dans l'histoire de l'humanité", estime-t-il. "L'économie, la géopolitique, le réchauffement de la planète, le changement climatique, l'IA... L'incertitude n'a jamais été aussi intense. Si vous aimiez vraiment vos enfants, voudriez-vous vraiment les exposer à tout cela ?"

L'interview intervient après que M. Bartlett a nommé l'ancien cadre de Google X au poste de responsable de l'IA au sein de son agence de marketing.

"Toute ma carrière, j'ai été fasciné par le rôle que joue la technologie et aujourd'hui, elle nous pose le plus grand défi auquel l'humanité n'ait jamais été confrontée", affirme M. Gawdat.

"La sophistication de l'intelligence numérique est telle qu'elle est devenue autonome et qu'il faut faire appel à elle plutôt que d'espérer la contrôler", a-t-il ajouté.

"Il est vital que nous restions à l'écoute de la manière de le faire, sous peine d'être laissés pour compte".