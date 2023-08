Les "Moonwalkers" : ces chaussures à lanières alimentées par l'IA qui vous font marcher trois fois plus vite

Les "Moonwalkers", célèbres sur TikTok et dotées d'une intelligence artificielle, peuvent être attachés à vos chaussures pour vous permettre d'atteindre une vitesse de marche maximale de 11 km/h.

Imaginez que vous puissiez faire vos courses ou promener votre chien, aussi vite que si vous étiez sur un trottoir en mouvement.

Une start-up américaine, Shift Robotics, a inventé un dispositif conçu pour être attaché à vos propres chaussures afin d'augmenter votre vitesse de marche de 250 %.

En effet, vous pourriez marcher jusqu'à 11 km/h, soit environ trois fois plus vite que vous ne le feriez normalement.

Les "Moonwalkers" ressemblent à des patins, mais ils ne partent pas en roue libre, afin que vous ne perdiez pas l'équilibre.

Grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique, ils ne bougent que lorsque vous le faites : ils peuvent s'arrêter lorsque vous le souhaitez, être verrouillés pour monter ou descendre des escaliers et réguler automatiquement leur vitesse lorsque vous descendez une pente.

Si vous vous apprêtez à monter dans le bus, il vous suffit de lever le talon droit et de le reposer au sol pour que le frein électronique bloque complètement les roues.

Pour reprendre la marche à l'allure de la course, il suffit de lever le talon droit en l'air et de le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, tout en gardant la pointe de pied au sol.

Une vidéo de ces chaussures diffusée sur TikTok est devenue virale au début de l'année, avec 24,9 millions de vues à ce jour.

Améliorer la marche, ne pas la remplacer

Le fondateur et PDG de l'entreprise, Xunjie Zhang, explique que l'idée de son invention lui est venue après avoir frôlé l'accident avec son scooter alors qu'il se rendait au travail. C'est alors qu'il s'est demandé pourquoi, comme beaucoup d'autres, il ne se rendait jamais au travail à pied.

"Beaucoup de gens ne comptent pas sur la marche. C'est surprenant, étant donné que c'est beaucoup plus sûr, plus pratique et meilleur pour l'environnement", a déclaré Shift Robotics sur sa page de crowdfunding Kickstarter.

Le problème, selon l'équipe, est que la marche est tout simplement trop lente et inefficace : "nous nous sommes donc donnés pour mission d'améliorer la marche au lieu de la remplacer".

Avec une équipe d'ingénieurs en propulsion à réaction de l'Institut de robotique de Carnegie Mellon, composée de roboticiens et de concepteurs de chaussures de sport, Xunjie Zhang a passé les cinq dernières années à essayer de concevoir les chaussures les plus rapides du monde "en s'appuyant sur la propre ingénierie du corps".

Shift Robotics affirme que, contrairement au patinage, les Moonwalkers ne nécessitent aucune compétence pour être apprendre à les utiliser. Il s'agit d'une véritable marche. Selon l'entreprise, l'Intelligence Artificielle s'adapte à la démarche de chaque utilisateur et il faut moins de 10 pas aux algorithmes pour apprendre les schémas de marche de l'utilisateur.

"À l'instar des tapis roulants que l'on voit dans les aéroports, à chaque pas que vous faites, le tapis roulant se déplace sous vos pieds", a expliqué Xunjie Zhang à Insider."Plus vous marchez vite, plus les chaussures marchent vite avec vous".

"L'absence de roue libre est l'une des principales caractéristiques de sécurité des Moonwalkers", ajoute-t-il. " À moins que vous ne marchiez, elles sont complètement verrouillées".

Les chaussures sont fixées à l'aide d'une boucle magnétique, qui peut être détachée en cas de dysfonctionnement de l'appareil.

L'équipe a lancé les Moonwalkers sur Kickstarter en octobre 2022 et a depuis recueilli près de 330 000 dollars, soit 303 600 euros.

Les chaussures ont été testées par des personnes âgées de 15 à plus de 60 ans, et la plupart d'entre elles ont pu marcher avec les chaussures "de manière assez efficace" dans les 10 à 15 minutes suivant le moment où elles ont été enfilées, affirme Xunjie Zhang à la publication.

Les Moonwalkers ne sont actuellement disponibles qu'aux États-Unis, au prix de 1 399 dollars, soit 1 287 euros, la paire.

Ce prix élevé a suscité des commentaires sarcastiques sur les réseaux sociaux.

" Des patins à roulettes si chers ?", écrit un utilisateur de TikTok. "Le trottoir de ma ville ne permettrait jamais de faire cela", ajoute un autre.

