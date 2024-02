Ces chaussures futuristes imprimées en 3D s'adaptent à vos pieds

Vous en avez assez de porter les mêmes chaussures inconfortables et mal ajustées ? Ces chaussures imprimées en 3D, qui s'adaptent à vos pieds pourraient arriver sur le marché dans les prochaines années.

Assa Ashuach, l'un des principaux concepteurs d'une paire de chaussures futuristes imprimées en 3D, affirme que ses chaussures sont capables de vous étudier au fil du temps et de s'améliorer.

Les chaussures, "Evolve AI", qui sont actuellement exposées au "Dubai Museum of Future", repoussent les limites de la science et du design. L'équipe à l'origine de ces chaussures élégantes espère qu'elles quitteront l'étagère du musée pour se retrouver entre les mains des utilisateurs, d'ici trois ans.

"Nous sommes tous un peu différents, certains ont de petits pieds, d'autres de grands pieds. Il en va de même pour les jambes, qui peuvent être fines, longues ou larges. Il s'agit de quelque chose de complètement différent. Ces chaussures sont faites pour vous", explique AssanAshuach, qui travaille à la pointe de l'impression 3D et de la conception, depuis le début des années 2000.

Les chaussures seront équipées d'une série de capteurs. Assa Ashuach

L'industrie mondiale de la chaussure est très lucrative : elle devrait représenter 360 milliards d'euros, en 2022, selon une étude réalisée par l'organisme d'études de marché "Straits Research".

Cependant, de nombreuses chaussures sur le marché sont produites en masse et sont proposées dans des tailles standard. Cela signifie qu'il existe une abondance de chaussures bon marché et à la mode qui ne sont pas nécessairement adaptées aux différentes morphologies.

Comment fonctionnent les chaussures ?

Les chaussures, "Evolve AI", sont équipées d'un circuit imprimé en 3D qui contient des capteurs de collecte de données. Ce projet financé par l'UE est le fruit d'une collaboration entre plusieurs entreprises, dont le studio d'Assa Ashuach, "Stratasys", "Haratech" et "Profactor".

"Les chaussures évaluent si vous appuyez vers l'intérieur ou vers l'extérieur, si vous prenez ou perdez du poids, si vous transpirez beaucoup. La chaussure soutient votre pied et se moule autour de lui", précise Assa Ashuach.

Les semelles des chaussures peuvent être conservées, même si l'enveloppe extérieure présente des signes d'usure. Assa Ashuach

Les utilisateurs finiront par porter ce qu'Assa Ashuach appelle la "première génération de chaussures", qui recueille des données à envoyer à une "deuxième génération" de chaussures, stockées dans un nuage virtuel. Une fois que suffisamment de données auront été collectées, les chaussures pourront être imprimées en 3D.

"Il faudra attendre environ un an avant de les imprimer, voire plus, si on veut qu'elles soient encore plus adaptées", assure Assa Ashuach, qui espère créer une gamme à environ 235 euros et une autre gamme plus haut de gamme à 500 euros.

L'impression 3D devient de plus en plus courante dans de nombreux secteurs d'activité, allant du monde médical à l'automobile. Ce marché mondial en plein essor était estimé à 18,8 milliards d'euros, en 2023, et les prévisions indiquent qu'il pourrait augmenter de 23,5 % d'ici à 2030, selon une étude réalisée par "Grand View Research".

À qui s'adressent ces chaussures ?

Pour porter ces chaussures, les utilisateurs doivent non seulement payer un prix élevé, mais aussi communiquer leurs données personnelles.

Les chaussures suivent les mouvements des utilisateurs, mais recueillent également des données sur leur environnement extérieur, en surveillant la météo par exemple.

Un aperçu de l'intérieur de la chaussure et de son circuit imprimé miniature. Assa Ashuach

"Vous pourriez vous retrouver avec une chaussure qui adapte sa ventilation à vous, selon que vous passez plus de temps dans des environnements chauds ou froids. Le type de terrain sur lequel vous évoluez peut également être évalué afin de modifier le poids de la chaussure", indique Assa Ashuach.

Selon le concepteur, ces chaussures pourraient également avoir des effets bénéfiques sur la santé.

"Nous pouvons améliorer considérablement la vie des diabétiques en adaptant les chaussures à leurs besoins, car ils peuvent souffrir de plaies de pression aux pieds", ajoute Assa Ashuach.

Un design hors du commun

Les chaussures, "Evolve AI", ont un aspect différent de celui d'une paire de baskets Nike AirForce classique et, pour certains, elles peuvent même être difficiles à regarder.

Cela fait partie de l'esthétique recherchée par Assa Ashuach.

"Je me suis inspiré de la peau humaine pour le design, vous pouvez voir que la chaussure a des veines par exemple", explique-t-il.

La conception innovante joue également un rôle dans le prochain grand objectif des concepteurs : intégrer des matériaux régénératifs capables de s'améliorer et de se réparer eux-mêmes.

"L'idée est que ces veines puissent se développer autour de votre pied pendant que vous portez les chaussures pour vous soutenir", déclare Ashuach avec une lueur d'excitation dans les yeux.