Les cancers chez les moins de 50 ans en hausse de près de 80 % ces 30 dernières années

Dans le monde entier, les taux de diagnostic de cancer chez les personnes de moins de 50 ans ont grimpé en flèche au cours des trois dernières décennies.

Le risque de cancer augmente avec l'âge, mais de nouvelles recherches montrent que le nombre de personnes de moins de 50 ans atteintes d'un cancer a augmenté de 79 %, au cours des trois dernières décennies.

PUBLICITÉ

S'appuyant sur des données mondiales, l'étude montre que les cas de cancer chez les jeunes augmentent dans de nombreuses régions du monde, depuis les années 1990.

En 2019, 1,82 million de nouveaux diagnostics de cancer ont été posés chez les moins de 50 ans, ce qui représente une augmentation de 79 % par rapport au nombre enregistré en 1990.

Publiant leurs conclusions dans la revue en libre accès BMJ Oncology, les chercheurs estiment que le nombre mondial de nouveaux cas de cancer à début précoce et de décès associés augmentera encore de 31 % et 21 % respectivement d'ici à 2030, les quadragénaires étant les plus exposés.

Selon eux, les facteurs génétiques jouent probablement un rôle, mais les régimes alimentaires riches en viande rouge et en sel, et pauvres en fruits et en lait, ainsi que la consommation d'alcool et de tabac sont les principaux facteurs de risque de bon nombre des cancers les plus courants chez les personnes de moins de 50 ans. Le manque d'exercice, l'embonpoint et l'hyperglycémie sont également des facteurs contributifs, selon les données.

"Il est difficile de comprendre pleinement les raisons des tendances observées, bien que les facteurs liés au mode de vie y contribuent probablement, et que de nouveaux domaines de recherche tels que l'utilisation d'antibiotiques, le microbiome intestinal, la pollution de l'air extérieur et les expositions au début de la vie soient explorés", affirment des médecins du Centre de santé publique de l'université Queen's de Belfast dans un article, lié à l'étude.

Le cancer du sein est le diagnostic "précoce" le plus fréquent

Le cancer du sein représentait le plus grand nombre de cas d'apparition précoce chez les personnes de moins de 50 ans en 2019, avec 13,7 personnes sur 100 000 dans la population mondiale recevant un diagnostic, et 3,5 personnes sur 100 000 décédant de causes associées.

L'analyse montre que les cancers de la trachée et de la prostate sont ceux qui ont augmenté le plus rapidement depuis 1990. Les cancers du sein, de la trachée, du poumon, de l'intestin et de l'estomac sont les plus meurtriers et ceux qui compromettent le plus la santé des jeunes adultes, en 2019.

Les chercheurs se sont appuyés sur les données de l'étude Global Burden of Disease 2019 pour 29 cancers dans 204 pays et régions.

Ils ont examiné le nombre de nouveaux cas, de décès, de conséquences pour la santé et de facteurs de risque contributifs pour toutes les personnes âgées de 14 à 49 ans, afin d'estimer l'évolution annuelle en pourcentage, entre 1990 et 2019.

Plus d'un million de personnes de moins de 50 ans sont mortes d'un cancer en 2019, soit une augmentation d'un peu moins de 28 % par rapport au chiffre de 1990. Les taux les plus élevés de cancers précoces en 2019 ont été enregistrés en Amérique du Nord, en Australasie et en Europe occidentale.

Les chercheurs précisent que leurs résultats présentent plusieurs limites, comme la qualité variable des données des registres du cancer dans les différents pays, ce qui peut entraîner une sous-déclaration ou un sous-diagnostic.

PUBLICITÉ

"Des mesures de prévention et de détection précoce sont nécessaires de toute urgence, de même que l'identification de stratégies de traitement optimales pour les cancers à début précoce, qui devraient inclure une approche holistique répondant aux besoins uniques des jeunes patients en matière de soins de soutien", concluent les médecins de l'Université Queen's de Belfast.