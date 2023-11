Alibaba modernise son modèle d'IA pour concurrencer Amazon et Microsoft

Alibaba met à jour son modèle d'intelligence artificielle dans le but d'être "le cloud le plus ouvert, à l'ère de l'IA".

Le cofondateur de la société Alibaba, Joe Tsai, a dévoilé le modèle d'IA appelé Tongyi Qianwen 2.0, son dernier grand modèle linguistique pour former les chatbots, qui fonctionne en anglais et en chinois.

Il s'agit d'une version mise à jour de son modèle d'intelligence artificielle (IA). L'objectif de cette mise à jour est de se créer une place en Chine afin de rivaliser avec les géants américains tels qu'Amazon et Microsoft.

La société a annoncé le lancement de sa plateforme de services GenAI, qui permet aux entreprises de créer leurs propres applications d'IA générative en utilisant leurs propres données. Les tiers n'ont ainsi plus accès aux données.

"Nous voulons être le cloud le plus ouvert à l'ère de l'IA", a affirmé Joe Tsai, selon le South China Morning Post, lors de la conférence technologique, Apsara, qui s'est tenue mardi à Hangzhou, capitale de la province orientale du Zhejiang.

"Nous espérons que grâce à cette [plateforme] cloud, il deviendra plus facile et plus abordable pour tout le monde de développer et d'utiliser l'IA", souligne-t-il, ajoutant qu'il souhaitait faire de l'IA un énorme outil de productivité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

Selon Joe Tsai, l'unité "cloud" d'Alibaba dessert aujourd'hui 80 % des entreprises technologiques chinoises et la moitié des entreprises de modèles de langage d'IA du pays, mais elle doit faire face à une rude concurrence à l'étranger.

Azure OpenAI Studio de Microsoft et Bedrock d'Amazon Web Service dominent les marchés internationaux.

La semaine dernière, ils ont annoncé des bénéfices importants, en grande partie dus à la mise en œuvre de l'IA dans leurs services en cloud.