La baisse de la concentration de spermatozoïdes serait liée à l'exposition aux pesticides

Un examen systématique de 25 études menées sur près de 50 ans a révélé un lien étroit entre les pesticides couramment présents dans les aliments et la baisse de la concentration de spermatozoïdes.

Une équipe de chercheurs du Collège de santé publique de l'université George Mason et de l'université Northeastern aux États-Unis a publié des travaux de recherche indiquant un lien étroit entre l'exposition à des pesticides courants et la diminution du nombre de spermatozoïdes.

"Il est essentiel de comprendre comment les insecticides affectent la concentration de spermatozoïdes chez l'homme, étant donné leur omniprésence dans l'environnement et les risques avérés pour la reproduction", affirme Lauren Ellis, doctorante à l'université de Northeastern, impliquée dans le projet de recherche.

"Les insecticides sont une préoccupation pour la santé publique et pour tous les hommes, qui sont exposés principalement par la consommation d'eau et d'aliments contaminés", ajoute-t-elle.

La recherche, qui a été publiée aujourd'hui dans la revue "Environmental Health Perspectives", a consisté en un examen systématique de 25 études sur le sujet, menées sur une période de 50 ans.

Plus précisément, ces études ont examiné les effets de l'exposition à deux classes d'insecticides largement utilisées, les organophosphates et les N-méthylcarbamates. L'équipe de recherche a trouvé des associations cohérentes avec une plus faible concentration de spermatozoïdes, dans l'ensemble des études.

Selon la National Library of Medicine des États-Unis, les pesticides organophosphorés (OP) constituent l'une des classes de produits chimiques les plus couramment utilisées pour lutter contre les insectes sur les légumes, en raison de leur grande efficacité et de leur large spectre d'activité.

Des résidus d'OP sont susceptibles d'être trouvés dans des denrées alimentaires courantes, comme la laitue et le chou.

Selon les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), les N-méthylcarbamates sont également répandus dans toute une série de cultures de plein champ, de fruits et de légumes.

La concentration de spermatozoïdes, ou densité de spermatozoïdes, désigne le nombre de spermatozoïdes par millilitre de sperme et a une influence importante sur la fertilité.

La numération de spermatozoïdes correspond au nombre total de spermatozoïdes dans un échantillon ou un éjaculat. Elle peut être calculée en multipliant la concentration de spermatozoïdes par le volume de sperme.

La concentration en spermatozoïdes "est une mesure importante de la qualité du sperme pour comparer les hommes d'une étude à l'autre, car elle tient compte de la variabilité du volume de sperme", précise Mélissa J. Perry, doyenne du Collège de santé publique de l'université George Mason, lors d'une interview accordée à CNN.

"De nombreux éléments plaident en faveur d'une réduction de l'exposition aux insecticides, en particulier chez les hommes qui ont l'intention de fonder une famille et d'avoir des enfants", ajoute Mélissa J. Perry dans une autre vidéo présentant les résultats de l'étude.

Elle a également reconnu que les chercheurs avaient été "surpris" par les résultats et a encouragé les décideurs politiques à reconnaître l'exposition aux insecticides comme un problème de santé publique.

Au cours des 50 dernières années, le nombre de spermatozoïdes a diminué de moitié dans le monde entier.

Une étude de Hagai Levine, de l'école de santé publique Hadassah Braun de l'université hébraïque de Jérusalem, publiée l'année dernière, indique également que la tendance s'est accélérée, depuis le début du siècle.