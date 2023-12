Comment empêcher l'IA de devenir patriarcale et misogyne ? Les femmes du secteur ont leur mot à dire

Euronews Next s'est entretenu avec des femmes travaillant dans le domaine de l'IA pour comprendre leur importance cruciale dans ce secteur et ce qui doit changer pour les encourager à s'y investir.

La nouvelle ère de l'intelligence artificielle (IA) est sur le point de transformer tous les aspects de notre vie, mais les personnes dont le travail contribue à cette innovation ne représentent qu'une petite partie de la société.

Selon les données les plus récentes du Forum économique mondial (WEF), on compte seulement 22 % de femmes dans les professions liées à l'IA dans le monde. Il n'est donc pas surprenant que les systèmes d'IA utilisés pour prendre des décisions telles que le choix du candidat à privilégier pour un emploi, par exemple, se révèlent biaisés.

Euronews Next s'est entretenu avec des femmes travaillant dans le domaine de l'IA pour savoir pourquoi il faut plus de femmes dans ce secteur.

Une culture patriarcale et misogyne

Meredith Whittaker, présidente de l'application de messagerie Signal, est l'une des penseuses majeures de l'intelligence artificielle (IA), ayant dirigé un groupe de recherche sur la technologie en 2006 pour Google.

Meredith Whittaker, présidente de l'application Signal, sur scène le premier jour du Web Summit de Rio 2023 Piaras O Midheach / Web Summit Rio / Sportsfile/�SPORTSFILE via Flickr

"Nous vivons dans une culture patriarcale et misogyne où les positions de pouvoir dans notre monde sont généralement occupées par des hommes, et généralement des hommes blancs dans la plupart des secteurs", a-t-elle déclaré à Euronews Next lors du Web Summit à Lisbonne en novembre.

Selon elle, il n'est donc pas surprenant que les hommes tiennent les rênes de la technologie la plus médiatisée et la plus puissante, l'intelligence artificielle, ce qui est dangereux.

Elle a expliqué que ceux qui bénéficient de la "prolifération des technologies dangereuses, qui n'ont jamais été en butte aux préjugés, à la misogynie ou aux fausses suppositions, qui s'identifient par réflexe à ceux qui détiennent le pouvoir et qui supposent toujours des bonnes intentions" prennent des décisions sur les systèmes qui seront généralement déployés par les personnes au pouvoir.

Cela signifie que ce sont nos employeurs, la police et les gouvernements qui prendront des décisions clés avec l'IA, telles que l'attribution des allocations de chômage.

"Nous voulons que les femmes participent à ce débat et nous voulons que la majorité des gens dans ce débat, à mon avis, soient ceux qui seront les plus susceptibles d'être lésés par ces systèmes", déclare-t-elle.

"Or, à l'heure actuelle, c'est le contraire qui se produit".

"Il y a un domaine de l'IA où les femmes seront indispensables"

Mais les femmes ne sont pas obligées d'avoir une formation en intelligence artificielle pour travailler dans ce domaine ou lancer leur propre entreprise.

Natalia Miranchuk a lancé une application d'IA qui vise à aider les mères à gérer leurs soucis liés à la grossesse et à l'accouchement et à prévenir la dépression post-partum. Cette Bélarusse, mère célibataire de deux enfants, était auparavant "doula" (une aide à la personne axée sur la grossesse) et n'avait aucune expérience dans le domaine de la technologie.

Son application utilise un chatbot pour demander à la mère comment elle se porte et peut répondre à ses questions, sur la base d'informations fournies par des experts de la santé.

Elle peut également recueillir une analyse sémantique de la façon dont la mère parle et peut reconnaître les signaux d'alarme et si elle a besoin d'une attention urgente de la part de son fournisseur de soins de santé.

"Plus vous communiquez avec le chatbot, plus il communique avec vous d'un point de vue personnel", a déclaré Natalia Miranchuk à Euronews Next.

La start-up de Natalia s'est associée à Google et est l'une des premières solutions de santé non médicales à utiliser le modèle de langage médical Med-PaLM 2 pour une communication sûre sur le bien-être de la grossesse.

Bien qu'elle admette que ce sont principalement les hommes de son entreprise qui posent les bases de la technologie, elle affirme que les femmes ont un rôle crucial à jouer dans l'IA.

"L'IA manque de tonus et d'empathie, et c'est ce qui vient le plus du côté des femmes", déclare l'entrepreneuse.

"C'est pourquoi je pense qu'il y a un secteur dans l'IA où les femmes seront vraiment fortes, et c'est quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire, parce qu'ils n'ont pas accès à ces sentiments et ces connexions très fortes. Et nous en avons beaucoup, beaucoup plus".

Nous avons une voix importante

Hannah Brown, cofondatrice d'Organifarms, qui développe des robots pour les serres et les fermes verticales pour les produits à forte intensité de main-d'œuvre, reconnaît qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une formation en ingénierie ou en technologie pour travailler dans le domaine de l'IA.

La co-fondatrice Hannah Brown avec son prix Greentech Innovation Organifarms

Elle est entrée dans le secteur à l'occasion d'un hackathon (une session collaborative de programmation informatique) visant à développer des solutions pour les problèmes futurs.

"Nous [les femmes] avons une voix importante et je dirais aussi que l'IA fait partie de l'avenir et qu'il est important qu'elle soit aussi notre avenir. Nous devons donc participer à son élaboration, car si ce sont uniquement les hommes qui élaborent les produits, ils seront parfaits pour eux, mais peut-être pas pour les femmes, comme nous le constatons dans de nombreux domaines", déclare-t-elle à Euronews Next.

Selon elle, les femmes sont moins représentées que les hommes dans le secteur de l'intelligence artificielle, mais elles sont plus nombreuses à étudier des sujets liés à la technologie.

"Il est important d'avoir des modèles et de voir les femmes qui font le travail et dirigent des entreprises", ajoute-t-elle.

"Il est très important pour la prochaine génération de jeunes filles de voir qu'il y a des femmes qui dirigent des entreprises. Qu'elles puissent se dire : "ce sont des femmes et des leaders d'opinion. Et je peux l'être aussi"", conclut-elle.

Toutes les femmes devraient s'intéresser à l'IA

"Je pense que toutes les femmes devraient s'intéresser à l'IA et à la technologie, qui est l'un des principaux domaines économiques d'aujourd'hui et de demain", a déclaré à Euronews Next Joana Rafael, cofondatrice de la start-up portugaise Sensei, qui fabrique une technologie permettant à n'importe quel magasin de devenir une enseigne autonome.

Elle a co-fondé l'entreprise avec trois hommes, mais elle précise que 30 % des employés sont des femmes.

Joana Rafael, cofondatrice de Sensei, sur la scène de Breakout Startups, le premier jour du Web Summit 2023 à l'Altice Arena à Lisbonne, le 14 novembre 2023 Oliver Hardt / Web Summit / Sportsfile/�SPORTSFILE via Flickr

L'entrepreneuse portugaise pense que la discrimination positive est un moyen d'attirer plus de femmes dans la technologie et l'IA.

Elle estime que les entreprises qui licencient des hommes pour embaucher des femmes vont peut-être trop loin. Elle considère, en revanche, qu'un bon exemple de discrimination positive était le fait que les organisateurs du Web Summit l'aient invitée à prendre la parole sur la scène principale, à la place de ses cofondateurs masculins.

"Je pense qu'il est important de donner aux femmes les moyens d'être présentes dans le secteur. En tant que modèle, peut-être pour les jeunes filles qui décident de leur carrière, il est important de voir plus de femmes le faire", déclare-t-elle.

"Ce n'est pas qu'une affaire d'hommes, bien qu'ils soient encore majoritaires dans ce secteur technologique".

Selon Joana Rafael, qui a un enfant d'un an, une autre façon d'aider les femmes à occuper des postes de direction dans le domaine de la technologie est de faire en sorte que les hommes jouent un rôle plus important au sein de la famille.

"La différence entre les hommes et les femmes occupant des postes de direction n'est pas seulement que les femmes ont des qualités internes différentes, mais je pense aussi qu'elles ont un rôle plus central dans la famille, en tant que mères", ajoute-t-elle.

"Mais c'est quelque chose qui doit changer dans la culture de notre société pour s'assurer que nos hommes, qui dirigent aussi des entreprises, soutiennent les femmes en ayant un rôle plus central dans la famille".