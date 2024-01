Internet : quel pays européen a la connexion la plus rapide ?

Une nouvelle étude révèle les pays d'Europe où les vitesses de connexion internet sont les plus rapides et les plus lentes. Commet se classe votre pays?

PUBLICITÉ Nous passons en moyenne plus de six heures par jour sur internet. L'expérience peut être productive ou exaspérante, selon la rapidité ou la lenteur de votre connexion au web. À l'aide des données du vérificateur de vitesse de chargement des pages de Google, le service de comparaison BusinessComparison a analysé la vitesse moyenne de chargement des pages web sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles pour chaque pays européen. La Suède occupe la première place avec la vitesse de chargement la plus rapide sur ordinateur de bureau, soit 3,74 secondes, suivie de la Finlande (3,84) en deuxième position, premier pays au monde à avoir fait de l'accès à internet un droit légal en 2010. Le Danemark et la Lettonie se partagent la troisième place, avec une vitesse moyenne de 4 secondes. La Lituanie arrive en cinquième position (4,14), suivie de la Suisse (4,23). La France n'est pas loin avec un temps moyen de chargement de 4,59 secondes. En ce qui concerne les appareils mobiles, c'est encore la Suède qui obtient les meilleurs résultats, avec une vitesse moyenne de chargement de 7,48 secondes, la France affichant un résultat honorable de 8,10 secondes. En bas du classement, le temps de chargement est de 10,22 secondes en Turquie, qui obtient le plus mauvais score, ce qui s'explique par sa dépendance à l'égard de câbles en cuivre vieux de 30 ans, selon le rapport. La Bulgarie (9,38), la Roumanie (8,59), Chypre (7,18) et la Pologne (6,09) complètent les cinq derniers pays. Les mêmes pays - dans le même ordre - ont également obtenu les pires résultats en ce qui concerne la vitesse de chargement d'internet sur mobile, la Turquie affichant à nouveau les temps de chargement les plus lents (13,19 secondes). Pourquoi la vitesse de chargement est-elle moins bonne sur les appareils mobiles ? L'un des facteurs clés est la vitesse du réseau utilisé par les appareils mobiles, qui peut être plus lente que les connexions fixes à large bande parce que les réseaux mobiles ont des limites qui affectent la vitesse de transfert des données. En outre, le matériel des appareils mobiles est généralement moins puissant que celui des ordinateurs de bureau. La taille réduite de l'écran et la faible résolution des appareils mobiles signifient que les sites web ont souvent besoin de charger des éléments ou mises en page différentes, ce qui contribue à rallonger les temps de chargement. Par ailleurs, les navigateurs des appareils mobiles sont généralement moins optimisés que ceux des ordinateurs de bureau, ce qui affecte la vitesse à laquelle les pages web sont chargées et traitées. Une différence dans la vitesse de connexion peut sembler n'être qu'un problème de commodité pour la navigation en ligne, mais elle peut avoir un impact majeur sur la présence en ligne des entreprises. Plus le chargement d'une page est long, plus les internautes sont susceptibles de quitter le site web - ce que l'on appelle le taux de rebond. Cela se traduit par une diminution du nombre de consommateurs potentiels pour une entreprise. Par exemple, en août dernier, X - ex-Twitter - a été accusé, selon le New York Times, de ralentir les liens menant à certains pages, tels que les réseaux sociaux rivaux ou les sites d'information. Comment accélérer le chargement ? Il existe toutefois quelques astuces pour accélérer le chargement d'une page, sans avoir à déménager dans un autre pays. Du côté de l'utilisateur, l'utilisation de la dernière version du navigateur et l'effacement périodique du cache et des cookies peuvent contribuer à améliorer les performances. PUBLICITÉ Fermez les applications en arrière-plan et désactivez les extensions de navigateur inutiles, car elles peuvent avoir une incidence sur la vitesse globale. En outre, veillez à ce que votre routeur soit placé au centre de votre logement et à l'écart de tout obstacle pour optimiser la puissance du signal. Limitez le nombre d'appareils connectés à votre réseau et déconnectez ceux qui ne sont pas utilisés pour libérer de la bande passante. Si possible, envisagez d'utiliser une connexion Ethernet pour une expérience internet plus stable et plus rapide. Si vous êtes responsable d'un site web, commencez par optimiser les images - en sélectionnant le format optimal ou en les compressant - pour plus d'efficacité. Laissez les navigateurs stocker certains éléments localement pour accélérer le chargement. PUBLICITÉ Vous pouvez également réduire le nombre d'éléments que votre page web doit charger ; veillez, par exemple, à ce que les éléments importants s'affichent en premier et à ce que les éléments mineurs soient chargés plus tard. Faites attention aux scripts externes, comme les publicités ou les liens de réseaux sociaux, et faites en sorte que votre site web fonctionne bien sur différents appareils - une approche appelée "responsive design".