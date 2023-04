Dans les pays pauvres, 90 % des jeunes filles sont privées d'internet

Par Euronews avec AFP

Un rapport de l'Unicef souligne que les jeunes femmes des pays à faibles revenus sont "largement désavantagées" dans leur accès au monde numérique. L'éducation et l'environnement familial jouent un rôle primordial.

Tous les adolescents n'ont pas les mêmes facilités d'accès à internet mais certains jeunes adultes sont encore moins connectés à cause… de leur genre. C'est ce que révèle un rapport de l'Unicef paru ce jeudi. L'agence de l'ONU a étudié les données d'utilisations d'internet dans 54 pays, principalement des pays à revenus faibles et quelques-uns à revenus intermédiaires.

Résultat : "dans les pays à revenus faibles, 90 % des adolescentes et jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans (environ 65 millions de personnes) ne sont pas en ligne", souligne le rapport, contre 78 % des adolescents garçons et des jeunes hommes du même âge (près de 57 millions) "qui n'utilisent pas internet".

Selon le dernier rapport de l'UNICEF, il existe une fracture numérique entre les sexes chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes à être actifs en ligne.

Sans accès au numérique, l'UNICEF a également constaté que les filles ont moins de possibilités de développer les compétences nécessaires à l'apprentissage et à l'emploi... un obstacle de taille pour favoriser l'égalité des sexes.

et que les obstacles fondamentaux sont bien plus profonds qu'un manque d'accès à Internet, affirmant que les environnements éducatifs et familiaux jouent un rôle essentiel dans l'égalité des sexes. fracture numérique.