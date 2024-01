Le premier transfert d'embryon réussi par FIV chez le rhinocéros allume l'espoir de sauver l'espèce de l'extinction

Par Euronews avec AP

Cette première grossesse réussie par fécondation in vitro permet d'espérer que les scientifiques pourront sauver le rhinocéros blanc du Nord de l'extinction.

Les scientifiques espèrent que la première grossesse d'un rhinocéros, après un transfert d'embryon, ouvre la voie à la sauvegarde de la sous-espèce de rhinocéros blanc du Nord, presque éteinte.

La méthode a été testée sur une autre sous-espèce de rhinocéros, les chercheurs ayant réussi à créer un embryon de rhinocéros blanc du Sud en laboratoire.

Des scientifiques et des vétérinaires ont transféré deux embryons de rhinocéros blanc du Sud dans une mère porteuse vivant dans une réserve au Kenya. Ils ont confirmé une grossesse de 70 jours.

Il ne reste que deux rhinocéros blancs du Nord dans le monde.

Najin, âgée de 34 ans, et sa progéniture de 23 ans, Fatu, sont toutes deux incapables de se reproduire naturellement, selon le conservatoire d'Ol-Pejeta où elles vivent.

Les femelles rhinocéros blancs du Nord Fatu, à droite, et Najin, à gauche Ben Curtis/AP Photo, File

Le dernier rhinocéros blanc du Nord mâle, Sudan, avait 45 ans lorsqu'il a été euthanasié en 2018 en raison de complications liées à son âge. Il était le père de Najin.

Les scientifiques ont stocké son sperme et celui de quatre autres rhinocéros morts, dans l'espoir de les utiliser dans le cadre d'une fécondation in vitro (FIV) avec des ovules prélevés sur des femelles rhinocéros blanc du Nord pour produire des embryons qui seront ensuite portés par des mères porteuses rhinocéros blanc du Sud.

Une trentaine d'embryons de rhinocéros blanc du Nord ont été cryo-conservés à Berlin, en Allemagne, et à Crémone, en Italie.

Décès de la mère porteuse rhinocéros

L'équipe a appris la grossesse après la mort de la mère porteuse rhinocéros blanc du Sud, Curra, en novembre 2023.

Le rhinocéros a été infecté lorsque des spores de la souche de clostridium ont été libérées du sol par les eaux de crue, et l'embryon a été découvert lors d'un examen post-mortem.

"En janvier 2024, l'analyse de l'ADN du fœtus a confirmé que la grossesse résultait du transfert d'embryon", selon un communiqué de l'Institut Leibniz pour la recherche sur les zoos et la faune sauvage.

Les scientifiques sont très optimistes quant à leurs résultats.

"Nous avons maintenant la preuve évidente qu'un embryon congelé, décongelé et produit dans une éprouvette peut donner naissance à une nouvelle vie, et c'est ce que nous voulons pour le rhinocéros blanc du Nord", indique Thomas Hildebrandt, chercheur principal et chef du département de reproduction de "BioRescue", un consortium mondial de scientifiques et de défenseurs de l'environnement.

Il reste environ 20 000 rhinocéros blancs du Sud en Afrique. Cette sous-espèce et une autre espèce, le rhinocéros noir, se remettent d'une réduction importante de leurs populations due au braconnage pour leurs cornes.

Certains groupes de protection de la nature estiment qu'il est probablement trop tard pour sauver le rhinocéros blanc du Nord grâce à la fécondation in vitro, car l'habitat naturel de l'espèce au Tchad, au Soudan, en Ouganda, au Congo et en République centrafricaine a été ravagé par les conflits humains.

Les sceptiques estiment que les efforts devraient se concentrer sur d'autres espèces gravement menacées ayant de meilleures chances de survie.