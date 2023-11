Un petit rhinocéros de Sumatra, une espèce menacée d'extinction, voit le jour en Indonésie

Il s'agit de la deuxième naissance d'un rhinocéros de Sumatra en 2023, alors que l'Indonésie intensifie ses efforts de préservation.

PUBLICITÉ

Un rhinocéros de Sumatra, espèce gravement menacée, est né samedi sur l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'Indonésie. Il s'agit du deuxième rhinocéros de Sumatra né dans le pays cette année et d'un ajout bienvenu à une espèce qui compte actuellement moins de 50 animaux.

Une femelle nommée Delilah a donné naissance à un petit mâle de 25 kg dans un sanctuaire pour rhinocéros de Sumatra situé dans le parc national de Way Kambas, dans la province de Lampung, à l'extrémité sud de l'île de Sumatra.

Le petit est le père d'un mâle nommé Harapan, né au zoo de Cincinnati en 2006. Il a été le dernier rhinocéros de Sumatra au monde à être rapatrié en Indonésie, ce qui signifie que l'ensemble de la population de rhinocéros de Sumatra se trouve désormais en Indonésie.

Le deuxième rhinocéros de Sumatra né en 2023

La plupart des rhinocéros restants vivent sur l'île de Sumatra, plusieurs en captivité. Ils sont menacés par la destruction de l'habitat de la forêt tropicale et par les braconniers qui tuent les animaux pour leurs cornes, très prisées pour la fabrication d'ornements et pour la médecine traditionnelle en Chine et dans d'autres parties de l'Asie.

"Cette naissance est également celle du deuxième rhinocéros de Sumatra, en 2023. Elle souligne l'engagement du gouvernement indonésien dans les efforts de préservation****des rhinocéros en Indonésie, en particulier du rhinocéros de Sumatra", confie la ministre indonésienne de l'environnement et des forêts, Siti Nurbaya Bakar, dans un communiqué.

Elle ajoute que, grâce aux efforts de reproduction semi-naturelle, cinq rhinocéros de Sumatra sont nés vivants dans le sanctuaire de Way Kambas.

Un garde a trouvé Delilah avec le nouveau-né mâle à ses côtés samedi matin, dix jours avant la date estimée de l'accouchement.

Delilah et son bébé sont en bonne santé, le petit étant désormais capable de se tenir debout et de marcher. Peu de temps après avoir été découvert, il était capable d'allaiter en position debout, indique un communiqué du ministère indonésien de l'environnement et des forêts.

Le vétérinaire Zulfi Arsan s'occupe d'un petit rhinocéros de Sumatra qui vient de naître au sanctuaire des rhinocéros de Sumatra du parc national de Way Kambas, en Indonésie Indonesian Ministry of Environment and Forestry via AP

Les rhinocéros de Sumatra sont en danger critique d'extinction

Le rhinocéros de Sumatra est légalement protégé en Indonésie. La liste rouge des espèces menacées de l'UICN décrit les rhinocéros de Sumatra comme étant en danger critique d'extinction: la population est en déclin et il ne reste qu'une trentaine d'animaux adultes.

Le petit, qui n'a pas encore été nommé, est la première naissance réussie de Delilah.

Delilah, une femelle de sept ans, est née dans un sanctuaire indonésien, en 2016.

Elle est le deuxième petit de sa mère, Ratu, qui a également donné naissance à un mâle nommé Andatu en 2012, la première naissance de rhinocéros en captivité en Indonésie, depuis 124 ans. Le père, Andalas, est né au zoo de Cincinnati, en 2001.

En septembre, Ratu, une femelle rhinocéros âgée de 23 ans, a donné naissance à une femelle rhinocéros au sanctuaire de Lampung. Les rhinocéros de Sumatra ont généralement une espérance de vie de 35 à 40 ans, selon le groupe de protection de la nature, WWF.