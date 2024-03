Le rover Curiosity de la NASA explore le cratère Gale de Mars depuis plus de dix ans et analyse les minéraux présents à sa surface.

D'après des photos prises par le rover Curiosity de la NASA, les scientifiques pensent que l'eau aurait pu être présente sur Mars plus longtemps qu'ils ne l'avaient estimé auparavant.

Une équipe internationale de chercheurs dirigée par l'Imperial College London a récemment découvert des formations rocheuses et sédimentaires inhabituelles dans des endroits inattendus du cratère Gale.

Ces roches permettent aux scientifiques de comparer l'évolution de la géologie de Mars à celle de la Terre.

"Ce que nous avons découvert en examinant ces roches, c'est qu'il y avait encore de l'eau en abondance à la surface de Mars bien plus récemment que nous le pensions", déclare le Dr Steven Banham, chercheur à l'Imperial College de Londres et auteur principal de l'étude récemment publiée.

"Des preuves de l'existence de l'eau"

Le rover Curiosity analyse depuis plus de dix ans les minéraux présents à la surface du cratère Gale, au sud de l'équateur martien.

La zone comporte des montagnes de plus de cinq kilomètres de haut et est constituée de couches de sédiments lacustres et fluviaux, ainsi que de sédiments désertiques apportés par les vents de Mars au cours d'une période de sécheresse sur la planète.

Des experts de la NASA examinent en détail toutes les photos envoyées par Curiosity pour étudier les sédiments et la chimie des roches, tandis que les astrobiologistes recherchent des molécules organiques.

Selon Steven Banham, l'analyse d'une structure de grès montre que l'eau aurait pu exister sur la planète rouge pendant une période beaucoup plus longue que prévue.

"Dans ce grès, nous avons trouvé des structures traversantes, qui sont des preuves de l'existence de l'eau", ajoute Steven Banham.

"Il s'agit de l'un des phénomènes les plus récents survenus dans le cratère. Par conséquent, il devait y avoir de l'eau plus récemment dans cette zone que nous ne le pensions auparavant", explique-t-il.

Des conditions similaires ont existé sur Mars et sur Terre

"Nous savons qu'il y avait de l'eau au début de l'histoire de Mars. Mais à partir du début de l'Hespérien, il y a 3,7 milliards d'années, et jusqu'à il y a 3 milliards d'années, Mars s'est asséchée", indique Steven Banham.

C'est à peu près à la même époque que la vie s'est développée sur Terre.

Mais les tout premiers signes de vie pourraient ne pas apparaître dans les archives rocheuses parce qu'ils doivent devenir plus importants avant de laisser une impression durable.

"Des conditions similaires existaient sur Mars à l'époque où la vie s'est développée sur Terre, et il est raisonnable de penser que la vie pourrait évoluer sur Mars, mais qu'elle aurait besoin de plus de temps pour évoluer vers un état où elle pourrait laisser une empreinte dans les archives rocheuses".

"En identifiant cette eau plus tard dans la longue histoire du cratère Gale, on repousse le moment où la vie aurait pu se développer et être préservée dans les archives rocheuses", explique-t-il.

Les chercheurs affirment que ces nouvelles connaissances pourraient les guider dans leurs recherches futures de traces de vie sur la planète rouge.

Le rover Curiosity est en activité sur Mars depuis plus de dix ans, bien plus que la durée de vie prévue initialement par ses concepteurs.

Il devrait continuer à fonctionner pendant quelques années encore, révélant peut-être d'autres secrets de Mars.

Pour en savoir plus sur cette histoire, regardez la vidéo dans le lecteur média ci-dessus.