Atlantis The Royal, présenté comme le complexe hôtelier le plus luxueux au monde, a ouvert ses portes à Dubaï. Des VIP y ont assisté à un week-end de festivités exclusives accessibles sur invitation, dont une performance de Beyoncé. Il s’agissait du premier concert en tête d'affiche de la lauréate de 28 Grammy Awards depuis quatre ans et elle aurait été payée 22 millions d'euros pour l’occasion. Jay-Z, Kendall Jenner, Rebel Wilson et l'ancienne star des One Direction, Liam Payne, figuraient parmi les invités. Les célébrations ont également été marquées par un immense feu d'artifice et des dîners préparés par des chefs de renommée mondiale dont Nobu Matsuhisa, Mich Turner et José Andrés.

Atlantis The Royal, présenté comme le complexe hôtelier le plus luxueux au monde, a ouvert ses portes à Dubaï. Des VIP y ont assisté à un week-end de festivités exclusives accessibles sur invitation, dont une performance de Beyoncé. Il s’agissait du premier concert en tête d'affiche de la lauréate de 28 Grammy Awards depuis quatre ans et elle aurait été payée 22 millions d'euros pour l’occasion. Jay-Z, Kendall Jenner, Rebel Wilson et l'ancienne star des One Direction, Liam Payne, figuraient parmi les invités. Les célébrations ont également été marquées par un immense feu d'artifice et des dîners préparés par des chefs de renommée mondiale dont Nobu Matsuhisa, Mich Turner et José Andrés.