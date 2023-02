Ce lundi, la terre a tremblé en Turquie et en Syrie. Un séisme de magnitude 7,8 qui a provoqué une véritable catastrophe humanitaire : plus de 20 000 morts et près d'un million de personnes qui ont besoin d'aide selon l'ONU. Le tout doublé de dégâts matériels sans précédent. Mais il ne s'agirait pas des seules répercussions. Les tremblements de terre sont suspectés d'avoir aussi fait des ravages sous l'eau.

Six baleines à bec ont été retrouvées mortes ce vendredi sur la côte nord de l'île de Chypre. Quatre autres spécimens se sont échoués ce jeudi. Trois d'entre elles ont été ramenées en mer, la quatrième est morte. Le lendemain, le 10 février, six autres baleines ont été retrouvées, toutes mortes cette fois-ci. Les cétacés retrouvés sont des baleines à bec de Cuvier, ou baleines à bec d'oie. À l'âge adulte, elles font deux à trois fois la taille d'un homme et ont une forme de bec à l'avant du visage.

Quels liens avec les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie ? "Ces animaux ont un système d'écholocalisation qui est affecté par le bruit de la mer ; il peut s'agir d'exercices militaires, d'exercices sismiques ou bien sûr du tremblement de terre dans la région", estime Yiannis Ioannou du département chypriote de la pêche et de la recherche marine, pour qui il n'y a aucun doute ou presque sur un possible lien de cause à effet.

Deux incidents semblables à celui-ci avaient été signalés en 2021 et 2022 à Chypre, mais une seule baleine avait été découverte à chaque fois. L'ampleur du phénomène actuel inquiète, et une autopsie des cétacés a été pratiquée pour "établir les causes de la mort après que six baleines mortes se sont échouées sur la côte au nord de Paphos", a expliqué un responsable du département des Pêches, Ioannis Ioannou, à l'agence Cyprus News Agency.