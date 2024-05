Vidéo. NoComment. Le portrait de Kim Jong Un rejoint pour la 1ʳᵉ fois ceux de son père et grand-père

Le portrait du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a été exposé publiquement avec ceux de son père et de son grand-père pour la première fois, suscitant des spéculations sur le message que cela pourrait envoyer.

Les portraits des dirigeants sont au cœur du culte de la personnalité entretenu par l'État nord-coréen, qui soutient le pouvoir de la famille Kim depuis la fondation du pays en 1948.

Presque toutes les maisons et tous les bureaux publics de Corée du Nord doivent arborer les portraits du père de Kim Jong Il et de son grand-père Kim Il Sung, mais celui du plus jeune Kim n'était pas encore obligatoire jusqu'à récemment.

Mercredi, les médias d'État nord-coréens ont publié une photo montrant le grand portrait de Kim Jong Un accroché au mur d'un bâtiment, à côté de ceux de Kim Jong Il et de Kim Il Sung, lors de sa récente visite à l'École centrale de formation des cadres du Parti du travail, le parti au pouvoir.

Une autre photo des médias d'État montre les portraits plus petits des trois Kim placés côte à côte dans une salle de classe, où Kim Jong Un, assis sur une chaise, s'entretient avec des fonctionnaires qui prennent note de ses remarques.

Les observateurs de longue date de la Corée du Nord estiment que c'est la première fois que la Corée du Nord publie des images montrant le portrait de Kim Jong Un installé à côté de ceux des deux anciens dirigeants nord-coréens depuis que le plus jeune Kim a pris le pouvoir fin 2011.

Placer son portrait à côté de ceux de son père et de son grand-père suggère qu'il souhaite élever son statut à un niveau similaire à celui des deux anciens dirigeants, qui font l'objet d'une forte et loyale adhésion et sont considérés comme des dieux. Ce faisant, Kim Jong Un veut annoncer le début de sa propre ère, selon Kwak Gil Sup, directeur du One Korea Center, un site web spécialisé dans les affaires de la Corée du Nord.