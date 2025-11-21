Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
No Comment

Vidéo. Le marché de Noël de Salzbourg, en Autriche, débute dans un contexte de sécurité renforcée

Mis à jour:

Le marché de Noël de Salzbourg a ouvert ses portes avec des mesures de sécurité renforcées, notamment davantage de patrouilles de police et de caméras, à la suite d'un procès contre un homme accusé d'avoir planifié des attentats.

L’Autriche a lancé la saison de ses marchés de Noël. À Salzbourg, le marché historique de la Residenzplatz a ouvert ce jeudi. Avec près d’un million et demi de visiteurs chaque année, le marché fait vivre les places de la vieille ville, entre artisanat, cuisine locale et chorales qui interprètent des chants de Noël issus des traditions régionales.

La sécurité est plus stricte cette saison. La police patrouille davantage, une société privée assure une présence continue et 33 caméras filment toute la zone. Ces mesures font suite au procès qui s'est ouvert mercredi contre un jeune homme accusé d'avoir planifié un attentat contre plusieurs sites de Salzbourg.

Le marché reste ouvert jusqu'au 1er janvier et offre un programme varié, des chorales d'enfants aux danses traditionnelles le tout, sous le décor de la vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996.

