Vidéo. Vague de froid arctique : fortes chutes de neige dans le nord de l'Espagne

De fortes chutes de neige ont transformé le nord de l'Espagne en paysage hivernal à la mi-novembre, marquant la journée la plus froide de l'automne.
Une masse d'air arctique a apporté la neige jusqu'à 600 mètres d'altitude dans plusieurs provinces, obligeant les municipalités à déclencher des plans d'urgence, alors que les routes étaient affectées et que les chasse-neige travaillaient sans relâche.
Des alertes météo orange ont été émises dans les Asturies, la Cantabrie et dans certaines zones de León et de Burgos.
Dans les Pyrénées, les températures ont chuté jusqu'à –14 °C, entraînant jusqu'à 45 cm de neige et ravivant les espoirs pour la saison de ski.