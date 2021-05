À la découverte des merveilles naturelles de l'Angola

Fort de son vaste littoral, de sa nature riche et de ses magnifiques cours d'eau, l'Angola exprime son potentiel touristique. Nos équipes ont sillonné ce pays à la découverte de ses nombreuses facettes.

Glamping dans le désert

Notre périple débute au sud-ouest du pays dans le désert du Namib qui s'étend de l'Angola et la Namibie jusqu'à celui du Kalahari en Afrique du Sud. Ses étendues de sable en font un prodige de la nature. Dans sa partie angolaise, on peut rencontrer des tribus locales. Quant aux possibilités d'hébergement, des éco-lodges et de luxueux campings ou "glamping" vous attendent.

"L'idée, c'est d'inciter les touristes européens et américains, mais aussi des personnes du monde entier à venir découvrir cette région," souligne Martin Bremer, copropriétaire de l'entreprise Uncharted Angola.

Un éco-lodge dans le désert du Namib euronews

Une biodiversité riche

Plus loin à l'intérieur des terres, des paysages uniques mêlent végétation, eau et faune à profusion. Les rivières du Cuando Cubango se déversent dans le delta de l'Okavango, l'une des dernières zones humides sauvages de notre planète.

L'équipe du National Geographic Okavango Wilderness Project a passé des années à dresser un état des lieux scientifique de ces cours d'eau.

Pour les défenseurs de l'environnement comme Stefan van Wyk, le Cuando Cubango a une valeur particulière. "Je crois que j'ai trouvé l'endroit où je veux passer le restant de mes jours," assure-t-il. "C'est particulièrement tranquille comme région et pour moi, elle a énormément de potentiel touristique," fait-il remarquer.

Cours d'eau de la province de Cuando Cubango en Angola National Geographic

Escapades en 4x4 ou à moto

Pour notre prochaine étape, nous revenons sur la côte pour une aventure sensationnelle en 4x4. L'Angola est le terrain de jeu idéal pour ce type de véhicule, seul moyen d'accéder à des lieux qui valent le détour.

Nous accompagnons des passionnés lors d'une escapade. Leur destination finale : l'embouchure du fleuve Onzo. Alfredo Oliveira dirige cette sortie : "Pour ceux qui aiment la nature et la conduite tout-terrain, l'Angola est un pays idéal, excellent à tout point de vue," dit-il.

Autre option toute trouvée pour découvrir la diversité du pays : la moto qui permet de se rendre sur des sites impressionnants comme au belvédère appelé "le Point de vue de la Lune".

Escapade en moto au "Point de vue de la Lune" euronews

"C'est un pays avec un littoral très étendu, un pays attirant," estime Jorge Custódio de Almeida, président de l'Assemblée générale du club des Amigos da Picada qui organise l'excursion. "L'Angola est en réalité, l'un des trésors cachés du tourisme régional africain," renchérit-il.

Notre journée à moto s'achève par une nuit dans un lodge de luxe. Le Mubanga invite à profiter du calme de la nature et d'une atmosphère conviviale le soir.

Un voyage dans un train de luxe sur 4500 km

Pour ralentir le rythme, on peut aussi choisir le train, mais pas n'importe lequel : le "Trail of Two Oceans", un train de luxe remis à neuf qui conserve son charme ancien. Il s'agit de la première liaison ferroviaire de passagers entre Dar Es Salaam en Tanzanie et Lobito en Angola.

Le train "Trail of Two Oceans" accueilli dans la liesse en Angola euronews

À l'été 2019, un voyage historique a été ainsi organisé sur une durée de 15 jours sur 4500 km à la vitesse moyenne de 30 à 40 km/h.

"On va de l'Est à l'Ouest de l'Afrique : c'est exceptionnel ! L'accueil que nous avons reçu en Angola a été incroyable !" s'enthousiasme Daphne Mabala, responsable du train.

Parmi les passagers, une touriste Diana Buchanan, particulièrement ravie : "Tout était une découverte, c'était chaque jour différent ; je suis impressionnée par la beauté de l'Angola," confie-t-elle.