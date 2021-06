Moscou révèle ses charmes au printemps, une saison où l'on sent que la nature s'éveille et où la ville s'anime d'une énergie nouvelle. On peut l'explorer à vélo et découvrir ses espaces verts comme le parc Sokolniki, célèbre pour ses roseraies, mais aussi sa fauconnerie où les tsars venaient chasser autrefois.

Admirer le patrimoine depuis la Moskova

Pour avoir un aperçu des principaux sites de Moscou, rien de tel qu'une promenade en bateau sur la Moskova. Les chefs-d'œuvre architecturaux emblématiques de Moscou se succèdent sans interruption.

Le Jardin botanique au centre de Moscou fait partie de ses secrets les mieux gardés. Ses 360 hectares abritent des milliers de variétés de végétaux du monde entier. Je Jardin japonais est l'un des trésors de ces espaces préservés, un lieu des plus zens pour se connecter à la douceur du printemps.

Les lilas en fleurs au Jardin botanique principal de Moscou euronews

Lilas et pommiers en fleurs

"Moscou est unique en cette saison du fait de ses grands parcs, mais aussi de ses petits jardins et squares ," précise Igor Yatsenko, chercheur au sein du Jardin botanique principal Tsitsin à l'Académie russe des sciences, "où l'on peut trouver à la fois, des plantes rares et celles qui nous sont plus familières comme les lilas et les pommiers qui sont en fleurs. La floraison de ces arbres est un symbole de notre ville," affirme-t-elle.

Au coucher du soleil, vous pouvez vous joindre aux Moscovites sur un danceflooor en plein air et vous laisser entraîner par le rythme du printemps à Moscou.