Le littoral de la mer Rouge est-il en train de devenir une destination populaire pour les amateurs de soleil et de sports nautiques? Plutôt deux fois qu’une.

Avec des eaux parmi les plus chaudes du monde, les habitants se vantent qu'une baignade ici y est comme un bain relaxant. Des experts de la santé suggèrent que les niveaux élevés de sel de la mer ont également des effets bénéfiques, comme la stimulation de la circulation sanguine et la réduction des inflammations de la peau.

Situé sur la côte Est de l'Égypte, un lieu de villégiature a surgi du désert au cours des trois dernières décennies. La ville d'El Gouna (“la lagune” en arabe) ne compte que 24 000 habitants. Elle est située à 25 kilomètres au nord d'Hurghada et à seulement quatre heures de vol des principales capitales européennes.

Que vous partiez en sac à dos ou que vous recherchiez une escapade VIP de luxe, il existe de nombreuses façons de découvrir les abords de la mer Rouge.

Tour d’horizon.

Faire comme Le Grand Bleu à la mer Rouge

Avec l'île de Sipadan en Malaisie et l'île Cocos au Costa Rica, le littoral égyptien est souvent classé parmi les meilleurs endroits au monde pour faire de la plongée.

On y trouve plus de 1 200 espèces de poissons, dont 44 espèces de requins. Cette biodiversité florissante est principalement due à l'écosystème de récifs coralliens de la mer, qui s'étend sur 1 995 kilomètres le long du littoral.

Mais il n'est pas nécessaire d'être un maître plongeur pour profiter de ces trésors sous-marins, explique Emad Emad, maître plongeur à Scuba World.

"Nous nous adressons aux plongeurs de tous niveaux. Pour les débutants, nous commençons dans une piscine ou un lagon peu profond pour leur donner confiance. Ensuite, nous plongeons plus profondément autour des coraux pour voir la vie marine."

Il existe de nombreuses écoles de plongée PADI à El Gouna, et comme Scuba World, elles s'adressent à tous niveaux, débutants comme plongeurs expérimentés.

"Nous avons un site de plongée unique où nous explorons une épave récente", ajoute Emad.

"L'un des plongeurs de Scuba World se souvient du navire lorsqu'il était à flot. Avant d'explorer l'intérieur de l’épave, il raconte aux plongeurs l'histoire du jour dramatique où elle a coulé. Vous pouvez vous attendre à voir de nombreux objets à l'intérieur, comme des assiettes à dîner, des cartes à jouer et bien d'autres choses encore."

Plus loin de la côte, dans la mer Rouge, on trouve le SS Thistlegorm (un navire de la marine marchande britannique). Construit en 1940, il a coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis, il a été récupéré par un ensemble de poissons et de coraux colorés.

Une seule plongée coûte environ 35 €.

Le plongeur Faisal Khalaf, membre des Red Sea Explorers, dans le ventre d'une épave. Julian Muehlenhaus

Du kitesurf pour s’envoler au-dessus des flots

Les lagons peu profonds d'El Gouna et le vent du littoral créent des conditions idéales pour le kitesurf. À tout moment de la journée, vous pouvez vous attendre à voir de nombreux adeptes de la pratique sur l'eau.

Chaque année, la communauté mondiale du kitesurf se rend à El Gouna pour le festival de sports nautiques "Kite Mania". Les spectateurs peuvent voir certains des meilleurs surfeurs du monde s’élever dans les airs et s'affronter sur les vagues.

Il existe de nombreuses écoles de kitesurf à El Gouna qui proposent des cours pour les débutants, et la plupart d'entre elles offrent également la possibilité de louer du matériel.

Sensations fortes à Sliders Cable Park

Pour les amateurs de sports nautiques qui préfèrent ne pas dépendre des conditions de vent, il y a le Sliders Cable Park, l'un des plus grands cable park au monde (sorte de téléski nautique, appelé aussi wake board). S'étendant sur plus de 90 000 mètres carrés, on y trouve des “pistes” dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse.

Aleksandra Lach gère le parc. Interviewée par Euronews, elle explique: "Le wakeboard est un sport nautique très populaire en Europe. Cependant, en raison du changement de saisons là-bas, les gens peuvent faire du wakeboard environ quatre à six mois dans l'année."

"Nous avons choisi El Gouna car elle offre d'excellentes conditions météorologiques tout au long de l'année. Nous nous y sentons comme chez nous depuis de nombreuses années. Nous avons observé à quelle vitesse la popularité d’El Gouna s'est développée et est devenue une destination touristique réputée, particulièrement prisée par les kitesurfeurs. Le wakeboard et le kitesurf sont des sports similaires, cependant, le kitesurf nécessite que le vent vous tire. Le fait d'être situé à El Gouna fait de nous l'un des rares cable parks ouverts toute l'année et une excellente alternative aux jours sans vent pour les kitesurfers", a-t-elle ajouté.

Une journée complète au parc coûte 37 €, gilet de sauvetage et casque fournis.

Toutes voiles dehors sur la mer Rouge

Pour profiter de la beauté de la mer Rouge à un rythme détendu, optez plutôt pour l’option embarquer à bord d'un catamaran. Parcourir le littoral égyptien avec rien d'autre que le bruit du vent est une expérience rafraîchissante.

"La coque du catamaran est très stable, ce qui rassure souvent les personnes sujettes au mal de mer. Elle permet également au voilier de glisser sur les récifs peu profonds avant de jeter l'ancre vers des sites mondialement reconnus pour y pratiquer de la plongée en apnée", explique Tarek Abdon, le capitaine d'Ocean Diva.

Habitués généralement aux eaux plus profondes de la mer Rouge, on peut souvent y apercevoir dauphins et requins-baleines.

Ocean Diva Ocean Diva

Pour les familles, une excursion en bateau équipé de fond de verre ou à bord d’un sous-marin est l'occasion idéale de voir le corail.

Le Sindbad Submarine part de la marina d'El Gouna et peut plonger jusqu'à 22 mètres de profondeur. À bord, toute la famille peut explorer les fonds marins sans avoir besoin d'équipement de plongée.

La plupart des voyagistes proposent de prendre et de déposer gratuitement les touristes à l'hôtel.

Pour Natascha Samusch, guide touristique d'origine allemande, son site préféré, c’est Lel Dera. Cet endroit populaire est un récif corallien peu profond situé à environ 20 minutes en bateau de la marina d'El Gouna.

"C'est coloré avec une abondance de poissons. Vous pouvez oublier le monde extérieur", explique-t-elle à Euronews Travel.

Pour ceux davantage en quête d’ambiance jet set, se détendre dans le luxe est possible grâce aux nombreux superyachts disponibles à la location. Ils varient en taille, certains pouvant atteindre 40 mètres et accueillir jusqu’à 14 personnes dans de grandes suites.

"Si vous venez en mer Rouge, vous devez voir les récifs coralliens et les poissons qui les entourent. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde qui offrent cela", déclare Hans Joachim Bliss, un touriste allemand qui visite la région.