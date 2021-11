Alors que les restrictions de voyage sont progressivement levées, nous sommes nombreux à avoir besoin de prendre soin de nous-mêmes en changeant d'horizon. Que l'on ait mal quelque part ou la nuque raide à force de se pencher sur un clavier d'ordinateur, il y a urgence à se détendre.

La Bulgarie n'est peut-être pas la première destination qui vient à l'esprit pour des séjours de bien-être. Pourtant, le spa est une tradition ancrée sur son territoire depuis des milliers d'années.

Au sud de la chaîne de montagnes du Balkan, la ville actuelle d'Hisarya a probablement été peuplée dès les environs de 6000 avant J.-C. en raison de ses sources d'eau chaude. La région est devenue une cité thrace avant d'être conquise par les Romains qui l'ont nommée Dioclétianopolis.

Bien qu'elle ne soit plus aussi animée qu'à l'époque romaine, Hisarya a conservé ses nombreux thermes, une spécialité de la Bulgarie. Le pays compte plus de 700 sources qui offrent de nombreuses possibilités de se détendre dans des lieux de qualité dédiés à l'hydrothérapie.

Angle historique

Les thermes permettent de se détendre, mais la balnéothérapie est également réputée pour améliorer de nombreux problèmes de santé, de l'eczéma à l'arthrite. Pour profiter des joies de l'eau comme le faisaient les Romains, Hisarya est une destination toute trouvée.

Aujourd'hui, la ville compte 22 sources d'eau potable dont la température varie entre 41°C et 52°C. Les bienfaits de ces eaux étant reconnus, il est même recommandé d'en mettre en bouteille pour les consommer chez soi.

Salle d'aromathérapie dans un spa bulgare Canva

La ville regorge de spas qui proposent un grand nombre de soins de bien-être.

Certains intègrent des programmes d'une semaine censés aider à traiter des maladies telles que la gastrite chronique, l'arthrite et les maladies du système nerveux périphérique.

En dehors des spas, la ville se prête à une excursion sur ses sites historiques. Elle possède encore des vestiges de ses anciens murs romains où l'on peut découvrir dans le cadre d'expositions, des trésors mis au jour remontant aux Thraces.

Une porte de l'ancienne enceinte de la cité romaine située à Hisarya Canva

Plongez dans la boue

Les propriétés curatives de la boue sont appréciées depuis longtemps par des cultures très diverses, des anciens Égyptiens aux Bulgares d'aujourd'hui.

Au bord de la mer Noire en Bulgarie, la ville thermale de Pomorié vous fait vivre l'expérience ultime du bain de boue. Dans le lac salé local, la tradition veut que l'on s'enduise de boue prélevée au fond de la lagune.

La boue est riche en sels marins et sa application sur la peau aurait des vertus curatives pour les problèmes du système musculosquelettique. Selon des croyances locales, elle pourrait même guérir de l'infertilité.

Un homme vient de se baigner dans la boue pour prendre soin de sa peau Canva

Que ce soit ou non le remède miracle que certains prétendent, après une journée passée à vous enduire de boue et à vous rouler dans le sable, votre peau sera douce et revitalisée.

Ensuite, vous pourrez vous détendre dans l'un des nombreux spas de la ville ou vous rendre sur la Côte du Soleil (Slantchev Briag), une ville située au nord de Pomorié et réputée pour son ambiance de fête.

Il y en a pour tous les goûts

Quant à la ville de Velingrad, elle est l'un des meilleurs endroits où vous rendre pour une ultime retraite de bien-être.

Située à l'orée des montagnes des Rhodopes, elle dispose de 80 sources d'eau minérale, soit la plus grande quantité en un même lieu au niveau national. Leurs eaux ont des teneurs différentes en minéraux et sont à l'origine de la composition chimique unique des spas de la ville. Les locaux peuvent vous recommander l'une ou l'autre en fonction des bienfaits pour la santé que vous recherchez.

Au cœur des forêts de pins noirs d'Europe, l'air pur des montagnes ravivera vos poumons tandis que les eaux chaudes vous relaxeront.

L'un des attraits de la ville est le lac Kleptuza, la plus grande source karstique de Bulgarie. Contrairement aux sources précitées, ses eaux restent glacées à 8°C toute l'année. Le lac fournit à Velingrad, une grande partie de son eau et il représente un lieu idéal pour une balade en pédalo et un moment de détente dans un environnement forestier unique.

Les eaux froides du lac Kleptuza à Velingrad Canva

Aucun voyage à Velingrad ne serait complet sans un détour par ses bains chauds. Les spas de la région offrent une pause luxueuse avec des sources chaudes intérieures et extérieures et toute une variété d'installations dont des bains finlandais et russes, des hammams et une gamme très étendue de soins de beauté et de massages.

Les thermes étant ouverts toute l'année, il n'y a pas de mauvais moment pour faire un voyage en Bulgarie et s'offrir une pause bien-être.