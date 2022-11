L'écrivain et photographe Johny Pitts dont le père est Afro-Américain emprunte la route des droits civiques dans le Sud des États-Unis à la découverte de cet héritage. Dans ce nouvel épisode, il découvre le delta du Mississippi, une région riche en musique, en histoire et en émotion.

Le delta du Mississippi a vu naître un artiste associé à jamais à ce genre musical : la légende B.B. King. À travers ses paroles, il a fait connaître dans le monde entier, la réalité de la vie dans les plaines inondables caractéristiques de la région.

Le mode de vie du Mississippi qui a façonné le blues est aussi étroitement lié au mouvement des droits civiques. "La musique blues est l'une des toiles de fond des droits civiques," déclare Alphonso Sanders, directeur retraité du B.B. King Recording Studio.

"Les droits civiques eux-mêmes ont toujours été sous-jacents à la musique elle-même," fait-il remarquer.

Le B.B. King Museum and Delta Interpretive Center Euronews

Le combat pour la déségrégation, ainsi que la vie et la carrière de B.B. King sont racontés au B.B. King Museum and Delta Interpretive Center à travers des expositions visuelles et sonores comportant des objets inestimables.

Le parcours de vie du musicien, de la pauvreté à la richesse, est imprégné de l'âme de cette région unique du Sud des États-Unis.

"Faites l'expérience de ce que le delta lui-même représente," invite Alphonso Sanders, "parce que c'est ici que B.B. King a grandi."

Des salles de concert de renommée mondiale

Le Ground Zero Blues Club de Clarksdale Euronews

Les salles de concert font partie intégrante de la culture du blues du Mississippi et des clubs comme le Ground Zero Blues Club à Clarksdale préservent l'esprit de ce genre musical.

"C'est devenu un endroit où les gens viennent pour vivre la musique dans un environnement très authentique," déclare Eric Meier, copropriétaire du lieu.

Le Ground Zero Blues Club célèbre les talents contemporains du blues dans un cadre intime. L'espace est toujours bondé le week-end et attire de nombreux fans de blues venant du monde entier.

"C'est un lieu rempli d'histoires et d'anecdotes," renchérit Eric Meier.

Emmett Till : le meurtre qui a marqué un tournant

L'un des moments les plus sombres de l'histoire du Mississippi est le lynchage de l'adolescent noir Emmett Till. Till avait 14 ans lorsqu'il a été brutalement assassiné par des racistes qui par la suite, ont tous été innocentés par les tribunaux du Mississippi. Ces événements ont choqué le monde entier et sont considérés comme un tournant dans le mouvement des droits civiques.

La ville de Sumner, dans le Mississippi, accueille aujourd'hui le Centre d'interprétation Emmett Till qui vise à donner au public, un sens de l'histoire par l'expérience.

"Rien ne vaut ou ne remplace la possibilité de passer du temps dans des lieux historiques," souligne Benjamin Saulsberry, directeur de l'implication du public et de la pédagogie du musée.

Le delta du Mississippi est certainement, un lieu marqué par des événements historiques qui a façonné la politique et possède une culture riche. Il est clair qu'il mérite une visite.