Abu Dhabi déploie son large éventail d'atouts touristiques

Abu Dhabi combine architecture d'exception, cadre balnéaire, monuments traditionnels et culturels et sites de sports d'aventure, mais offre aussi des lieux inspirants qui sortent des sentiers battus. Cet émirat allie tradition et modernité, ce qui fait de lui, une destination touristique prisée.

Parc aquatique et de loisirs

Yas Waterworld est l'un des sites les plus célèbres de l'île de Yas pour les familles et vient d'être reconnu par les World Travel Awards comme le "premier parc aquatique du Moyen-Orient 2022". Il compte plus de 40 manèges et attractions dont six sont uniques dans cette région du monde.

Le parc est divisé en quatre niveaux de sensations fortes selon l’âge des visiteurs et la dose d’adrénaline souhaitée. Le parc abrite le plus grand toboggan en tornade au monde qui fonctionne grâce à une technologie hydro-magnétique et dont six personnes peuvent profiter simultanément, mais aussi un autre toboggan offrant une glissade en chute libre.

Yas Waterworld abrite le plus grand toboggan en tornade au monde Euronews

L'une des attractions les plus populaires, c'est le Bandit Bomber de 550 m de long, les seules montagnes russes suspendues au monde dans un parc aquatique.

S'inspirant d'une tradition emblématique des Émirats, Yas Waterworld invite les visiteurs à se glisser dans la peau d'un plongeur en quête de perles. Il faut rappeler que leur récolte dans les eaux chaudes du Golfe persique est à l'origine de la fondation de villes comme Abu Dhabi.

Le Louvre Abu Dhabi, fleuron de l'art

Le Louvre Abu Dhabi est le premier musée universel du monde arabe. Présentant des œuvres d'art du monde entier, il fait entrer Abu Dhabi sur le devant de la scène culturelle internationale. Le mot d’ordre de ce musée : permettre un échange culturel entre les artistes et le public local et international avec une collection permanente tournante où se côtoient des œuvres contemporaines et historiques.

“Je pense que les touristes viennent ici, peut-être à cause de ce chef-d'œuvre emblématique qu'est le dôme, qui a été conçu par un architecte français, Jean Nouvel," nous précise Raisa Al Fahim, responsable des affaires extérieures du musée. "Le premier lieu à visiter pour les touristes, ce sont les galeries permanentes : au total, nous en avons 23 qui vont de la préhistoire à l’art contemporain," indique-t-elle.

Le Louvre Abu Dhabi avec son emblématique dôme conçu par Jean Nouvel Euronews

Des dunes "extraterrestres"

Il est facile d'oublier qu'Abu Dhabi est entouré d'un immense désert. Pourtant, en sortant de la ville en voiture, on se retrouve très vite au milieu de spectaculaires dunes de sable.

Le désert de Liwa peut vous sembler familier puisqu'il a servi de décors à de nombreux films hollywoodiens comme "Star Wars : Le Réveil de la Force" et "Dune".

"Vous pouvez mettre une caméra au milieu du désert de Liwa et vous ne verrez rien en arrière-plan, aucun câble, aucun avion, aucune voiture, aucune rue," fait remarquer Hans Fraikin, en charge des films et de la télévision à Abu Dhabi Film Commission. "Donc pour un film, pour un paysage extraterrestre comme Arrakis dans "Dune" ou comme la planète dans "Star Wars", c'est l'endroit parfait," affirme-t-il.

Le désert de Liwa avec ses dunes à perte de vue Euronews

Glamping et traditions

Et pour ceux qui aiment être proches de la nature, le désert de Liwa dispose de sites de glamping. Par exemple, de l'extérieur, les dix tentes du campement glamping Liwa Nights peuvent sembler rudimentaires, mais à l'intérieur, elles réservent un confort luxueux avec lit king-size, air conditionné et salle de bain intégrée, même s'il s'agit d'avoir un aperçu du mode de vie des bédouins.

"L'idée, c’est d'inciter les expatriés en général, à faire l'expérience de notre culture, avec cette dimension locale," souligne Salem Almazrouei, directeur général de Liwa Nights, avant de conclure : "Nous leur apprenons qui nous sommes et quelles sont nos origines."

Lors de votre séjour, vous pouvez partir en excursion à travers les dunes, à dos de dromadaire ou à bord d'un véhicule tout-terrain qui lancé à toute vitesse, sera ravir les amateurs de sensations fortes.