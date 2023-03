Sept villes européennes à découvrir en train

Vous avez envie de faire une pause à l'occasion des vacances de Pâques ? C'est peut-être le moment idéal pour une aventure en train.

Les liaisons en train peuvent être étonnamment rapides (trois heures et demi seulement de Londres à Amsterdam !) et même les plus longs peuvent être l'occasion d'expérimenter de luxueux trajets en couchette.

Les voyageurs apprécient de plus en plus les joies du slow travel. Se rendre d'un point A à un point B est un plaisir lorsque l'on est immergé dans les paysages variés de l'Europe... Et le nombre d'itinéraires possibles est plus grand que jamais, ce qui signifie que vous pouvez facilement trouver une destination à votre goût !

Des centres culturels du nord aux destinations ensoleillées du sud, nous avons sélectionné sept villes européennes fantastiques pour lesquelles vous n'avez pas besoin de prendre l'avion.

Pour les paysages de montagne : Berne

La capitale de la Suisse, qui a tout d'une carte postale, est située sur les rives de l'Aar, une rivière aux eaux cristallines, et est entourée des Alpes, d'une grande beauté.

La cathédrale de Berne est une des attractions de la ville. Pexels

Profitez du soleil printanier pour vous lancer dans une excursion en e-bike le long de la piste cyclable "888 - Grünes Band Bern" ou pour déambuler dans le quartier de Rosengarten.

La ville vaut également le déplacement pour ses six kilomètres d'arcades commerciales en grès, qui regorgent de bars à vin, de cafés et de boutiques d'artisanat. Pour obtenir la meilleure vue sur l'Altstadt (la vieille ville) médiévale, montez 344 marches jusqu'au sommet de la cathédrale de Berne, le plus haut clocher du pays avec ses 101 mètres !

Des trains directs relient Paris et Francfort à Berne en quatre heures et demi. Depuis Bruxelles et Londres, le voyage dure sept heures et demi, avec un changement dans la capitale française.

Pour les gourmands : Florence

Impossible de choisir un seul haut lieu de la gastronomie en Europe... mais la charmante ville italienne de Florence est une destination particulièrement alléchante.

En choisissant au menu la nourriture locale et saisonnière, les délices toscans tels que la schiacciata (pain plat) et la bistecca alla fiorentina (pièce de viande) vous laisseront un souvenir savoureux. Côté pâtes, vous pourrez aussi déguster les tagliatelle à la truffe et aux cèpes (d'origine locale !) ou opter pour des pappardelle au sanglier, suivies de la meilleure glace du pays.

Les températures commencent à grimper en mars mais restent douces au printemps - un temps idéal pour faire du tourisme.

Les trains de nuit rejoignent Florence en dix heures depuis Munich, ce qui fait de la ville une destination idéale pour des vacances en train couchette. Depuis Genève, le voyage dure moins de sept heures.

Pour les fans de culture : Amsterdam

Grâce à des peintres célèbres comme Van Gogh et Rembrandt, Amsterdam est devenue une ville d'art emblématique.

Amsterdam est particulièrement agréable au printemps. Pixabay

Le Rijksmuseum abrite les œuvres des maîtres hollandais et le Stedelijk des œuvres modernes, tout aussi fascinantes.

Vous comprendrez vite pourquoi la capitale des Pays-Bas est considérée comme l'un des centres culturels de l'Europe : partez explorer les rues et vous découvrirez bien d'autres choses, des sculptures en plein air aux petites galeries indépendantes !

Amsterdam et la campagne environnante s'animent au printemps. Les canaux sont bordés d'arbres d'un vert éclatant, les parcs de la ville sont magnifiques et les tulipes - l'un des produits d'exportation les plus célèbres des Pays-Bas - commencent à fleurir.

Pour voir ces fleurs emblématiques, rendez-vous aux jardins de Keukenhof, à un peu plus d'une heure au sud-ouest d'Amsterdam, entre mars et mai.

Vous pouvez prendre un train direct de Francfort à Amsterdam en quatre heures, de Londres en un peu plus de trois heures et demi et de Paris en trois heures.

Pour des visites ensoleillées : Séville

Bien qu'un peu à l'écart, Séville, dans le sud de l'Espagne, est une destination dynamique qui récompense généreusement les visiteurs prêts à parcourir ces kilomètres supplémentaires.

Vue de Séville depuis le toit du Metropol Parasol. Pexels

C'est l'une des villes les plus chaudes d'Espagne, ce qui signifie que les températures atteignent régulièrement 40°C en été et qu'il est presque impossible de la visiter en journée. Séville est beaucoup plus douce au printemps, avec des températures plus basses.

La cité est imprégnée d'histoire. Ses points forts architecturaux vont de la plus grande cathédrale gothique du monde à l'exquis palais royal de l'Alcazar. Dans un cadre chaud et ensoleillé, avec ses ruelles sinueuses, ses tapas délicieux et ses danses flamenco, elle vous marquera à coup sûr.

Séville est à deux heures et demi de train direct depuis Madrid. Un voyage depuis Paris ou Lisbonne prend douze à treize heures.

Pour son architecture intrigante : Cologne

La ville allemande de Cologne est un mélange fascinant d'époques historiques diverses, avec à la fois ses anciens murs romains et ses églises médiévales.

Les flèches jumelles de la cathédrale sont un élément emblématique de la ligne d'horizon et la vue sur la ville depuis la tour sud vaut bien les 533 marches à gravir ! Cette structure abrite également la plus grande cloche à sonner en lancer franc du monde. Elle pèse 24 tonnes !

Bien qu'il ne fasse pas aussi chaud que dans d'autres destinations de la liste, le temps commence à s'améliorer à Cologne au printemps. Tenez-vous quand même prêts à affronter la pluie et même des orages...

Vous pouvez vous rendre à Cologne depuis Londres en quatre heures et demi, en changeant à Bruxelles. Depuis Paris, le trajet direct dure trois heures, ce qui en fait une option idéale pour vos vacances en train en Europe.

Pour des vignobles luxuriants : Bordeaux

Sans doute la capitale française du vin, Bordeaux ravit les visiteurs avec les vignobles abondants et soignés de la région.

Bordeaux est un ville magnifique qui offre de nombreux intérêts en-dehors du vin. Pixabay

Parmi la centaine de domaines viticoles, vous pourrez visiter quelques châteaux et apprendre beaucoup de choses sur le processus de fabrication du vin. Vous apprécierez également la dégustation en fin de visite !

Dans la ville-même, le musée de la Cité du Vin est un lieu impressionnant qui a pour vocation de faire découvrir le vin et son patrimoine à la jeune génération par le biais d'expositions immersives.

Si vous prévoyez de vous y rendre en avril, il peut être intéressant de faire coïncider votre voyage avec l'une des nombreuses fêtes du vin et ouvertures de vignobles qui ont lieu pendant le mois.

Bordeaux est à deux heures de train de Paris. Vous pouvez vous y rendre depuis Londres ou Amsterdam en moins de six heures, avec un changement de train, ou en quatre heures et demi depuis Bruxelles.

Pour la grandeur impériale : Vienne

La capitale de l'Autriche est considérée comme la ville européenne de la musique grâce à un héritage qui comprend Mozart, Beethoven, Brahms et Strauss.

Visitez le Musikverein, célèbre dans le monde entier, où joue l'Orchestre philharmonique de Vienne, ou explorez les expositions interactives du musée Haus der Musik. Vous pouvez également découvrir l'héritage impérial laissé par les Habsbourg à la Hofburg, qui date du XIIIe siècle et qui est l'un des plus grands complexes palatiaux du monde !

Si vous visitez la ville au printemps, vous verrez les plus belles compositions florales de Vienne. Les jardins et les parcs de la ville sont remplis de magnolias et de cerisiers en fleurs, ainsi que de roses et de tulipes.

Vous pouvez rejoindre Vienne depuis Paris en dix heures avec un changement, ou depuis Bruxelles en onze heures. Un voyage direct depuis Francfort dure moins de sept heures.