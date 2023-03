Bateaux-taxis, hôtels au bord du canal : comment se déplacer à Venise pendant la marée basse

Des canaux boueux, sur lesquels les gondoles touchent terre. À Venise, en Italie, une marée basse exceptionnelle pour la saison assèche les canaux et immobilise les célèbres gondoles. Phénomène contraire à l'"acqua alta", qui provoque régulièrement des inondations dans la Cité des Doges, la marée basse est toutefois fréquente entre janvier et février.

Le changement climatique a été cité comme le principal coupable de l'assèchement des cours d'eau, mais la réalité est plus complexe. Je suis l'une des nombreux résidents de plus en plus frustrés par la désinformation, et veux donc remettre les pendules à l'heure.

Les bas niveaux d'eau sont un phénomène annuel ici, et ils ne sont qu'indirectement liés à la sécheresse qui frappe de nombreuses régions d'Europe.

Si vous avez réservé pour visiter Venise pendant cette période, vous vous inquiétez peut-être de l'impact des canaux asséchés sur vos vacances. En tant que personne ayant vécu ce phénomène à plusieurs reprises, voici comment préparer votre voyage et les moyens faciles de vous déplacer malgré la marée basse.

Qu'est-ce qui cause l'assèchement des canaux de Venise ?

En janvier et février, il y a généralement une période de quelques jours où le niveau d'eau des canaux de Venise baisse. Ce phénomène annuel est connu sous le nom de "bassa marea" ou "acqua bassa", ce qui signifie marée basse ou marée basse.

C'est l'opposé de "acqua alta", un terme faisant référence aux marées hautes qui ont causé de graves dommages à la ville dans le passé. L'"Acqua bassa" fait référence à un niveau d'eau inférieur de plus de 50 cm à la moyenne, en raison d'une marée lunaire anormalement basse coïncidant avec une période de haute pression atmosphérique.

Lorsque cela se produit, certains canaux secondaires sont vidés d'eau révélant le lit boueux. L'Italie connaît actuellement une période prolongée de haute pression qui prolonge le phénomène de marée basse.L'anticyclone est également responsable des sécheresses affectant d'autres régions du pays.

Comment les faibles niveaux d'eau affecteront-ils mes vacances à Venise ?

La marée basse gêne rarement la vie quotidienne à Venise, qu'il s'agisse de prendre le bateau-bus pour se rendre au travail ou de s'approvisionner par bateau de livraison.

C'est en partie parce que l'étiage dépend des marées, qui changent environ toutes les 6 heures et demie. Cela signifie que certains canaux ne sont très secs qu'environ deux fois par jour ; aux heures de marée maximale, ils ont généralement l'air tout à fait normaux.

Mais si vos vacances coïncident avec le phénomène, mieux vaut planifier certaines choses au cas où.

Sebastian Fagarazzi

Les bateaux-bus et les taxis sont-ils affectés par les faibles niveaux d'eau ?

Les bateaux-bus, connus sous le nom de "vaporetti", et les taxis ne sont généralement pas affectés pendant les marées basses. Parfois, un bateau-bus peut être redirigé sur le Grand Canal, qui n'est jamais trop bas pour naviguer, mais le service fonctionne toujours normalement.

Quant aux bateaux-taxis, "au pire, ils devront peut-être venir vous chercher ou vous déposer à un endroit qui se trouvera à 30 secondes de l'endroit où vous vous trouvez ou souhaitez vous rendre", explique Sebastian Fagarazzi, co-fondateur du site internet de voyage Venezia Autentica.

Puis-je arriver à mon hôtel en bateau à marée basse ?

Si vous prévoyez d'arriver à l'entrée du canal de votre hôtel en bateau-taxi ou en bateau privé, la plupart du temps, vous ne devriez pas avoir de problème.

Mais s'il vous arrive d'avoir réservé une propriété sur un canal très peu profond et que votre arrivée coïncide avec les quelques heures de marée basse, votre taxi empruntera simplement un itinéraire alternatif et vous devrez peut-être marcher environ une minute jusqu'à la rue. entrée.

Puis-je faire un tour en gondole lorsque les canaux sont à sec ?

"Lorsque les marées sont très basses, les gondoles d'une station de télécabine spécifique dans le quartier de San Polo peuvent ne pas pouvoir fonctionner pendant environ deux heures", explique Sebastian Fagarazzi. “Lorsque cela se produit, vous pouvez soit trouver une télécabine différente à l'un des nombreux autres endroits de Venise, soit revenir deux heures plus tard.”

La marée basse à Venise Sebastian Fagarazzi

Bref, il est très facile de faire un tour en gondole ou un autre tour en bateau même à marée basse.

Comment puis-je savoir quand il y aura des marées basses ?

"A Venise , de nombreux habitants utilisent l'application "Hi!tide Venice", qui affiche les prévisions de marée", commente Sebastian Fagarazzi. "Comme son nom l'indique, cependant, ce dont les habitants se soucient, ce sont les marées hautes, car les marées basses jouent vraiment un rôle marginal à Venise."

Les canaux vénitiens à marée basse Sebastian Fagarazzi

Quels sont les avantages de visiter Venise pendant la saison des marées basses ?

En plus d'avoir peu d'effets néfastes sur vos vacances, les marées basses peuvent être intéressantes à observer. "Une chose merveilleuse à propos des marées basses, c'est qu'elles vous permettent de voir des décorations sur le côté des palais et des rives qui sont autrement cachées car la marée moyenne a augmenté au cours des siècles", explique Sebastian Fagarazzi.

Il montre également l'impact des vagues causées par le passage des bateaux à moteur qui endommagent les nombreux palais de la ville.