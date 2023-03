JO 2024 : où loger, combien coûtent les tickets et où les acheter ?

Les Jeux olympiques d'été reviendront en Europe l'année prochaine, pour la première fois depuis dix ans ! Et ils n'étaient pas venus à Paris depuis 100 ans.

Avec de nouveaux sports qui rajeunissent la compétition, comme le skateboard, la parité entre les athlètes masculins et féminins et la vente de billets en ligne dans le monde entier, Paris 2024 s'annonce comme les Jeux les plus inclusifs à ce jour.

Vous prévoyez de vous rendre dans la capitale française pour encourager votre pays ? Il reste 500 jours avant que la cérémonie d'ouverture n'illumine la Seine ! Il est donc temps de réserver votre voyage.

Comment obtenir des billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Tous les billets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront vendus sur la plateforme officielle de l'événement. C'est la première fois que la vente de billets se fera uniquement en ligne et sera disponible dans le monde entier.

Au total, 10 millions de billets seront disponibles pour les Jeux. Les billets individuels seront mis en vente à partir du 11 mai, l'inscription en ligne pour le tirage au sort étant ouverte entre le 15 mars et le 20 avril. La vente générale des billets débutera à la fin de l'année 2023.

Un million de billets seront vendus à partir de 24 euros et seront disponibles pour tous les sports olympiques. Près de la moitié des billets mis à la disposition du grand public seront vendus à 50 euros ou moins.

Les Jeux de 2024 ont également annoncé un partenaire d'hospitalité officiel appelé "On Location". Il s'agit de la seule autre plateforme autorisée à vendre des billets, qui sont proposés avec des hôtels, des moyens de transport et des expériences exclusives dans la ville.

Il n'y a pas d'autres vendeurs de billets autorisés ! Assurez-vous bien d'obtenir vos billets auprès des plateformes officielles afin d'éviter les escroqueries.

Comment fonctionnent les packages d'hospitalité de Paris 2024 ?

Les forfaits commencent à moins de 100 euros et peuvent être personnalisés en fonction de la durée du séjour, de l'hébergement et des activités.

Certains forfaits incluent des expériences immersives - sur place et dans la ville - célébrant la culture parisienne. Ces expériences sont classées par catégories : histoire et culture, gastronomie et vins, mode et style, Paris moderne, famille, activités et bien-être. Tout est prévu, de la dégustation de macarons à la balade sur la Seine, en passant par une journée dans le plus ancien parc d'attractions de Paris, le Jardin d'Acclimatation !

Certains forfaits donnent également accès au Clubhouse 24, une zone de divertissement située dans l'emblématique Palais de Tokyo, accessible à pied ou avec les transports publics depuis 15 sites où se dérouleront les épreuves. On y trouvera des stands de nourriture, de la musique live, des démonstrations sportives et bien plus encore.

Où se loger pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris ?

Les Jeux olympiques de Paris 2024 se dérouleront dans différentes parties de la ville. Le meilleur endroit où séjourner dépendra donc des événements auxquels vous assisterez.

La cérémonie d'ouverture aura lieu le long de la Seine le 26 juillet 2024. Le lancement des Jeux paralympiques, le 28 août 2024, aura lieu dans la partie inférieure des Champs-Élysées et sur la place de la Concorde.

le Stade de France, le plus grand stade du pays, se transformera en stade olympique pour accueillir l'athlétisme et le rugby. Il est situé à Saint-Denis, au nord de Paris

les épreuves de natation se dérouleront au centre aquatique situé à proximité.

le tir à l'arc se déroulera aux Invalides

l'escrime sera au Grand Palais

l'escalade se déroulera au Bourget

les épreuves d'équitation et de pentathlon dans les jardins du château de Versailles, à environ 20 km au sud-ouest du centre-ville

le cyclisme se déroulera au Vélodrome national de Saint-Quentin, à environ 25 km du centre de Paris.

la place de la Concorde se transformera en un centre sportif à ciel ouvert pour la pratique du skateboard, du basket-ball 3x3 et du BMX.

le judo et la lutte se dérouleront à l'Arena du Champ-de-Mars, dans le septième arrondissement, avec la Tour Eiffel en toile de fond

D'autres épreuves des Jeux olympiques se dérouleront en-dehors de la région parisienne :

le handball et le basket-ball se dérouleront au stade Pierre Mauroy, à Lille

la voile se déroulera à Marseille, tandis que le surf aura lieu loin de là, en Polynésie française.

les Jeux paralympiques se dérouleront entre Paris et Lille

La plupart des sites ont été sélectionnés pour leur facilité d'accès en transports publics, ce qui signifie que vous pouvez séjourner plus loin et vous rendre à Paris seulement pour assister aux épreuves, si vous avez un budget limité.

Quelles sont les nouveautés des Jeux olympiques de 2024 ?

Le skateboard, l'escalade sportive, le surf et le breakdance feront leur entrée aux Jeux olympiques de 2024.

Paris 2024 sera également la première édition des Jeux où les athlètes masculins et féminins seront représentés à parts égales.