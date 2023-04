Découvrez de belles plages d'Europe dont vous n'avez probablement jamais entendu parler

L'Europe a la chance d'avoir des kilomètres de côtes magnifiques, mais ses destinations balnéaires les plus prisées sont en train de céder sous la pression du surtourisme. De Marseille à Majorque, des plafonds de fréquentation sont imposés pour faire face à l'affluence des visiteurs.

Mais ne désespérez pas, car il existe de nombreuses autres options pour profiter d'une escapade balnéaire sans avoir à lutter pour une place sur la plage ou à subir le regard réprobateur des habitants locaux.

Si vous cherchez à explorer des destinations moins connues en Europe de l'Est, voici quelques suggestions pour vos vacances d'été.

Vivez la Méditerranée à petit prix sur la Riviera albanaise

Découvrez la beauté cachée de l'Albanie, une destination encore méconnue sur la scène touristique européenne.

Les 450 km de côtes offrent des paysages à couper le souffle avec leurs plages de sable doré et leurs forêts de pins.

Si vous recherchez les plus belles plages, rendez-vous sur la Riviera albanaise, qui s'étend de Vlora à Ksamil. Vous ne serez pas déçu en visitant Dhërmi, l'une des plages les plus longues et les plus populaires d'Albanie. Bien qu'elle soit animée avec des bars, vous pourrez facilement vous retirer dans un coin tranquille pour profiter du calme de la mer.

Si vous voulez explorer davantage, dirigez-vous vers le sud, à Ksamil, où vous serez récompensé par des eaux cristallines et trois petites îles qui sont à portée de main. Ce petit paradis est parfait pour les voyageurs en quête d'aventure.

L'aéroport international de Tirana est la principale porte d'entrée en Albanie, situé à seulement deux heures de route de Vlora. Vous pouvez également prendre un ferry depuis Corfou, en Grèce, jusqu'à la ville de Sarandë pour une expérience maritime unique.

En visitant la Riviera albanaise, vous découvrirez un lieu incroyablement beau qui offre des expériences inoubliables, le tout à petit prix. Venez vite découvrir ce joyau caché de la Méditerranée !

Combinez soleil et visites à Porec, Croatie

Venez découvrir Porec, une destination touristique de l'ouest de la Croatie, qui allie visite culturelle et bain de soleil.

Loin de la foule des croisiéristes de Dubrovnik, la vieille ville de Porec regorge de charme avec ses rues pavées et ses toits de tuiles. L'histoire de cette ville est palpable à chaque coin de rue. Ne manquez pas la basilique Euphrasienne datant du VIe siècle, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses mosaïques dorées bien conservées. Après cette visite culturelle, relaxez-vous en prenant un bateau pour l'île de Sveti Nikola et profitez du soleil.

Porec est facilement accessible en voiture, à seulement 40 minutes de l'aéroport de Pula où des navettes vers le centre-ville sont disponibles. Vous pouvez également rejoindre la ville en un peu plus d'une heure depuis Trieste, en Italie. Pour une expérience maritime unique, optez pour le catamaran depuis Venise pour rejoindre Porec.

Avec ses nombreuses attractions touristiques et ses plages ensoleillées, Porec est une destination idéale pour les voyageurs en quête d'aventure et de découverte. Venez vite découvrir ce joyau de la Croatie !

Poreč est une excellente alternative à Dubrovnic Canva

Randonnées et belles plages dans le Magne, Grèce.

Découvrez la magnifique cette péninsule, dans le sud de la Grèce, où sites archéologiques et criques d'azur se côtoient pour vous offrir une expérience unique.

Pour les amateurs de randonnée, Kardamyli est une étape incontournable. Cette ville paisible vous réserve de belles surprises avec ses sentiers de randonnée qui vous conduiront vers des vues imprenables sur la mer. Si vous préférez vous détendre sur la plage, ne manquez pas la plage de Foneas située à quelques minutes de la côte, entourée de falaises rocheuses et parsemée de pittoresques galets blancs.

Kardamyli est facilement accessible en moins d'une heure de route depuis Kalamata où vous trouverez un aéroport international ainsi que des services de bus pour rejoindre cette charmante ville.

Entre découverte culturelle et farniente sur la plage, le Magne est une destination qui comblera toutes vos envies. Venez vite explorer cette région magique de la Grèce !

La plage de Foneas se trouve à quelques minutes de Kardamyli, sur la côte Canva

Profitez de la nature dans le magnifique delta du Danube, Roumanie

Là où le Danube rencontre la mer Noire, vous trouverez une étendue sauvage de marais en constante évolution, accessible uniquement par bateau.

La plus grande zone humide d'Europe offre une abondance de faune et de flore pour les amoureux de la nature. Repérez les pélicans, les hérons et les pygargues à queue blanche tout en écoutant le hurlement des chacals dorés dans la forêt.

Naviguez sur les canaux isolés et les vastes lacs du delta pour explorer les marais en constante évolution. Quand vous avez besoin de vous détendre, les plages de sable blanc de Sulina et de Sfântu Gheorghe vous attendent.

Des bateaux rapides et des ferries relient la ville de Tulcea à Sulina, dans le delta du Danube, en Roumanie. Ne manquez pas l'occasion de découvrir cet écosystème unique et préservé.

Le delta du Danube en Roumanie est un paradis pour les ornithologues Canva

Découvrez la beauté cachée du Donegal, Irlande

Le Donegal, dans le nord-ouest de l'Irlande, est un trésor caché pour les amoureux de la nature. Bien que la plage de la baie de Kinnagoe ne soit pas une destination de vacances typique, elle est un joyau pour les voyageurs aventureux qui cherchent à sortir des sentiers battus.

Encerclée par une colline verdoyante, la plage de sable incurvée de Kinnagoe Bay est un lieu de beauté intacte. Bien que les températures ne soient pas toujours chaudes et ensoleillées, le paysage enchanteur vaut le détour.

Kinnagoe Bay est située à environ une heure de route de Derry, deux heures de Belfast et quatre heures de Dublin, faisant de cette plage isolée une escapade facilement accessible pour les voyageurs explorateurs.

La baie de Kinnagoe, dans le Donegal, met en valeur le magnifique littoral irlandais. Canva

Les Caraïbes en Ecosse

Partez à la découverte des plages les plus spectaculaires du Royaume-Uni sur l'île des Hébrides extérieures de Harris, au large de la côte nord-ouest de l'Écosse.

Le petit village agricole côtier de Seilebost est un incontournable pour les amoureux de la nature. Profitez des vues à couper le souffle de la baie de sable blanc de Luskentyre, encadrée par des primevères en fleurs et des eaux bleu Caraïbes.

Pour rejoindre l'île de Harris, prenez le train jusqu'à Mallaig ou Kyle of Lochalsh, puis traversez l'île de Skye en bus jusqu'au ferry qui part d'Uig.

Seilebost offre des vues spectaculaires sur la côte. Canva

Perdez-vous dans le charme vénitien d'Izola, en Slovénie

Découvrez Izola, petite ville côtière de Slovénie qui fut autrefois une île sous la domination de Venise.

Moins fréquentée que sa voisine Piran, Izola charme les visiteurs par ses rues sinueuses et son port de pêche pittoresque.

Vous pourrez également profiter des plages de galets et de sable accessibles par une randonnée côtière.

Pour une excursion d'une journée, rendez-vous à la populaire station balnéaire de Poreč, en Croatie, à seulement une heure de route au sud d'Izola.

Izola était autrefois sous domination vénitienne Canva

Izola est facilement accessible en voiture à seulement 30 minutes de Trieste ou en un peu plus d'une heure de Ljubljana en voiture, ou en trois heures en train.