Par Euronews

Tous les amoureux de la plage trouveront leur bonheur sur le littoral turque. Du chic au rustique, voici quelques-unes des meilleures plages du pays.

Avec 8 333 km de côtes, la Turquie ne manque pas de plages - et 519 d'entre elles ont reçu le drapeau bleu, la troisième distinction plus élevée au monde. Le pays est bordé par la mer Noire au nord, la Méditerranée au sud, la mer Égée à l'ouest et possède sa propre mer, contenue entièrement sur le territoire turc, la mer de Marmara.

Alors avec cette richesse de plages bleues azur, comment choisir où poser sa serviette ?

Tout le monde trouvera son bonheur sur la Riviera turque

La côte méditerranéenne du pays, également connue sous le nom de Riviera turque - à plus de 1 600 kilomètres de celle-ci - est une valeur sûre pendant la majeure partie de l'année, étant donné que son été dure neuf mois. Le soleil est garanti 300 jours par an et vous pouvez nager dans la mer même en novembre.

Attirant des millions de visiteurs, vous trouverez ici un mélange de complexes tout compris et d'hôtels cinq étoiles, ainsi que des complexes plus petits qui ont conservé leur charme authentique comme Kaş.

La Riviera abrite également la plus grande plage de la Méditerranée orientale, qui s'étend sur 20 kilomètres à Patara. C'est plus qu'une simple plage à succès, c'est aussi un site protégé grâce à son lieu de nidification pour les tortues de mer Caretta et à son importance historique dans le cadre de la voie lycienne.

Çeşme est célèbre pour ses nombreuses plages classées "Pavillon Bleu" et sa vie nocturne et ses clubs de plage à la mode. GoTürkiye

Des bains de soleil chics pour ceux qui ont soif de glamour

La côte égéenne est le choix chic. Ses plages sont l'endroit idéal pour voir et être vu - ou louer un bateau pour vous emmener dans une crique cachée afin que personne ne puisse vous voir. Il a un climat plus doux que la côte méditerranéenne et possède des pinèdes et des oliveraies le long de ses mers scintillantes.

Bodrum est une destination pour la jet set, tandis que Çeşme est célèbre pour ses plages classées "Drapeau Bleu" ainsi que sa vie nocturne et ses clubs de plage à la mode, et Alaçatı est le meilleur choix pour ceux qui recherchent une ville pittoresque à distance de marche de leur chaise longue.

Turgutreis et Göltürkbükü feront la joie des plus sophistiqués, avec leurs bars et boutiques, tandis que la glamour Bitez attire les amateurs de voile.

Découvrir les plages secrètes de Turquie

Les joyaux cachés incluent Kelebekler Vadisi, la Vallée des Papillons, où la plage est abritée dans un canyon étroit avec des murs de 400 m à travers lesquels les visiteurs peuvent marcher pour trouver des cascades, et Datça, avec des plages ravissantes, et Ovabükü, considéré comme le joyau de cette couronne côtière.

La Vallée des Papillons est l'un des joyaux cachés de Turquie, une plage immaculée nichée entre deux falaises de 400 m de haut. Canva

Ceux qui cherchent à sortir des sentiers battus devraient se diriger vers la mer Noire. Sa saison estivale est plus courte et les températures plus basses, notamment dans l'eau, ce n'est donc pas le choix le plus populaire pour les vacances à la plage - ce qui la rend moins développée et plus tranquille, et parfaite pour ceux qui souhaitent combiner le soleil, la mer et le sable avec un peu de culture.

Kilyos, populaire auprès des visiteurs d'Istanbul, accueille des concerts. La ville portuaire de Samsun est connue pour ses bars et restaurants animés, ainsi que pour la plus longue plage de la mer Noire à Atakum. Gideros Cove à Cide, Kastamonu est entouré de forêts de pins, de chênes et de hêtres et est parfait pour une baignade dans les eaux bleues profondes de la mer Noire avant de faire le plein de fruits de mer frais.

Escapades balnéaires pour les citadins

Dans le même ordre d'idées, la mer de Marmara est idéale pour ceux qui souhaitent combiner des vacances à la plage avec un voyage à Istanbul. Ses stations balnéaires sont depuis longtemps populaires auprès des résidents qui cherchent à s'évader de la ville pour le week-end.

Les îles des Princes sont un archipel à quelques minutes en ferry de la côte d'Istanbul - les quatre plus grandes îles de Büyükada, Heybeliada, Burgazada et Kınalıada, et cinq autres, plus petites.

Avec des chevaux et des vélos pour seuls modes de transport autorisés, ce sont des endroits tranquilles pour passer du temps, mais qui offrent encore beaucoup à faire. La plage de Yeşilköy Çiroz, le long de la côte de la métropole, est une bonne option pour les familles en excursion d'une journée car elle dispose d'une aire de jeux pour enfants et d'une aire de pique-nique, tandis qu'à la plage de Tarabya, vous pourrez nager en plein cœur de la ville.