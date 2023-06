La dépression Oscar menace le Portugal et l'Espagne et des nombreux spots de vacances

Par Euronews Travel

Des vols ont été annulés à l'aéroport de Madère et plusieurs avertissements météorologiques ont été émis.

Les voyageurs se rendant en Espagne et au Portugal vont devoir s'attendre à de fortes pluies et à des vents violents de la tempête Oscar.

Le Ministère britannique des Affaires étrangères a averti les vacanciers se rendant aux îles Canaries qu'un temps turbulent est probable du lundi 5 juin au jeudi 8 juin.

Des avertissements météorologiques ont également été émis par l'Agence météorologique espagnole (AEMET) et l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IMPA).

Mise à jour de la situation sur l'épisode de pluies et de vents intenses aux îles Canaries. pluies et vents intenses dans l'archipel durant les mardi 6 et mercredi 7, principalement dans les îles de l'ouest.

"Il est recommandé de vérifier auprès de votre agence de voyage ou fournisseur d'hébergement avant de voyager et suivre les instructions des autorités locales", a déclaré le Ministère britannique des Affaires étrangères.

La tempête devrait apporter des pluies continues jusqu'à mercredi, puis se déplacer vers le nord, à travers l'océan Atlantique vers le Royaume-Uni. A partir de là, le système de tempête disparaîtra, et fera place à des températures allant jusqu'à 30°C plus tard cette semaine.

Avertissements rouges pour la côte et les montagnes de Madère

L'île portugaise de Madère a déjà été battue par la tempête Oscar. 28 vols ont été annulés et 12 retardés lundi selon Aeroportos de Portugal. Quelques avions ont réussi à atterrir aujourd'hui à l'aéroport Cristiano Ronaldo de Funchal, mais beaucoup ont été annulés en raison des conditions météorologiques.

ANA indique que les services de restauration et les compagnies aériennes seront disponibles en dehors des heures habituelles pendant la tempête. Les équipes du terminal seront présentes pour aider les passagers touchés par les intempéries.

Madère, généralement ensoleillée, a déjà été frappée par la tempête Oscar GUNTER GRAFENHAIN-SIME/Gunter GRAFENHAIN-SIME / ONLYWORLD.NET

"En raison de cette situation, nous avons lancé un appel aux passagers pour essayer de confirmer leurs voyages avant de se rendre à l'aéroport, afin d'éviter les foules inutiles", a déclaré l'organisation dans un communiqué.

L'IMPA a émis des avertissements rouges pour les pluies "fortes et persistantes" dans les zones sud et côtières de Madère. Il a également émis un avertissement dans les montagnes de l'île où les vents pourraient atteindre des vitesses de 110 km/h.

Vents violents et pluies à La Palma et Tenerife

Les îles Canaries devraient également être frappées par des vents violents et des pluies violentes cette semaine. Les îles les plus à l'ouest seront les plus touchées, mais des destinations plus grandes et populaires comme Tenerife et Gran Canaria pourraient également être frappées par des vents allant jusqu'à 88 km/h.

Lanzarote et Fuerteventura ne seront pas au cœur de la tempête, mais risquent tout de même d'être affectées par de fortes pluies.

Les îles Canaries les plus à l'ouest seront les plus impactées la tempête Oscar Canva

L'AEMET a émis des avertissements météorologiques orange pour des rafales de vent jusqu'à 90 km/h sur La Palma et La Gomera le 6 juin. Des avertissements jaunes sont en place sur toutes les autres îles à l'exception de Fuerteventura, pour la pluie et le vent. Il existe également un risque à certains endroits de grosses vagues et d'inondations localisées.

La faible visibilité causée par la tempête a entraîné le retard de 10 vols à destination de l'aéroport de Tenerife Nord lundi.