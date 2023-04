Istanbul invite à se ressourcer au contact de l'art et du patrimoine

Alors que la Turquie doit faire face aux répercussions du séisme qui a frappé le sud-ouest du pays début février, la majorité des sites touristiques comme Istanbul n'ont pas été touchés par la tragédie et continuent d'accueillir les visiteurs, une manière de maintenir des retombées qui contribuent également à la reconstruction des régions sinistrées.

Istanbul, au carrefour de l'Asie et de l'Europe, est une ville colorée qui a beaucoup à offrir aux passionnés d'art, de musique et de culture. Elle est connue dans le monde entier pour la richesse de son patrimoine, mais aussi pour son mélange d'ancien et de moderne et il n'y a pas de meilleur endroit pour découvrir son histoire que Sainte-Sophie (la grande mosquée Hagia Sophia), un symbole religieux et une merveille de l'architecture mondiale.

La magnificence de Sainte-Sophie

Construit en tant que cathédrale au VIe siècle et autrefois appelé "Église de la Sagesse Divine", l'édifice est un bel exemple de l'art byzantin. Plus tard, il a été transformé en mosquée, ce qu'il fut jusqu'en 1935. Puis, il servit de musée jusqu'en 2020, avant de devenir de nouveau une mosquée jusqu'à aujourd'hui.

À l'intérieur, on peut admirer son immense coupole, ses mosaïques en or et les 140 colonnes monolithiques en marbre importées d'Égypte, d'Éphèse et d'autres régions du monde. C'est une étape obligatoire pour les millions de touristes qui visitent Istanbul chaque année comme Florencia Lehmann, venue de Buenos Aires. "On a prévu un voyage au Moyen-Orient et on passe par Istanbul pour visiter Sainte-Sophie, un édifice magnifique, on est très contentes d'être ici," assure-t-elle aux côtés de son amie.

"Sainte-Sophie est un monument célèbre dans le monde entier, on nous avait dit que l'architecture était unique, on n'est pas déçus," assure Jessica Gouden, une touriste originaire d'Afrique du Sud. "Les détails ouvragés, les reliefs, les colonnes, c'est magnifique," estime-t-elle.

Trésors archéologiques

À quelques centaines de mètres, on trouve l'un des complexes historiques les plus importants de la ville, le Musée archéologique. Divisé en trois galeries principales, il abrite plus de 500 000 objets exposés qui représentent quasiment toutes les ères, les cultures et les civilisations de l'histoire mondiale. Dans la section archéologique où l'on trouve de nombreuses pièces de la période hellénistique et de la Rome antique, il en est une qu'il ne faut pas rater : le sarcophage d'Alexandre.

"On l'appelle le sarcophage d'Alexandre en raison des sculptures en bas-relief qui représentent Alexandre le Grand et que l'on peut voir à gauche," indique Rahmi Asal, directeur des musées. "Pour moi, il s'agit du sarcophage le plus important et le plus artistique au monde," juge-t-il.

Sarcophages, sculptures, momies, tablettes d'argile, le tout au même endroit... Certains objets marquent un tournant dans l'histoire de l'humanité. Si vous êtes un éternel romantique, ne manquez pas le plus ancien poème d'amour connu au monde, écrit lors de la période sumérienne et utilisé lors de rituels dédiés à la fertilité. "La tablette a été découverte à Nippur au début du XXIe siècle, en 2030, avant notre ère," précise Rahmi Asal. "On y trouve des propos flatteurs sur le roi Shu-Sîn écrits par sa maîtresse, au début du XXIe siècle avant Jésus-Christ," explique-t-il.

Le Centre culturel Atatürk invite à "se ressourcer au contact de l'art"

Istanbul est aussi un centre culturel qui relie l'Occident et l'Orient, tout comme l'ancien et le nouveau et il existe un endroit qui, plus que les autres, réunit tous les amateurs de culture sous un même toit. Lieu typique de la vie culturelle des années 1960, le Centre culturel Atatürk (ou Atatürk Kültür Merkezi, AKM), situé sur l'emblématique place Taksim, a été détruit par un incendie dans les années 1970. Mais, tel un phénix, il a pu renaître de ses cendres en 2021.

Remzi Buharalı est le directeur artistique de cette institution qui chaque jour, accueille toutes sortes de performances artistiques. "Dans une mégapole comme Istanbul, toutes les performances, représentations et concerts incroyables, visibles dans le monde entier peuvent également être vus ici," décrit-il.

Avec son opéra, son théâtre, sa galerie d'art, ses salles polyvalentes et ses infrastructures, cet endroit donne l'opportunité de s'échapper du quotidien selon son directeur artistique. "En ce sens, le Centre culturel Atatürk est le lieu où ceux qui sont stressés par leur quotidien peuvent se détendre grâce à la culture et l'art, échapper à l'agitation du monde et se ressourcer au contact de l'art," conclut-il.