La région de Lankaran abrite des sources thermales naturelles, ainsi que la quasi-totalité des cultures de thé azerbaïdjanaises. Nous vous invitons à vous relaxer dans un complexe de luxe, à tester des soins de bien-être et à découvrir le processus de fabrication du thé.

PUBLICITÉ

La région de Lankaran, dans le sud-est de l'Azerbaïdjan, est nichée entre la mer Caspienne et les montagnes Talysh. Elle abrite de nombreuses sources thermales ou Istisu, dans lesquelles les habitants se soignent depuis des siècles.

De l'eau thermale aux nombreux bienfaits

Dans cet épisode d'Explore, notre présentatrice Cinzia Rizzi se rend au Lankaran Springs Wellness Resort, un établissement qui a poussé l'expérience à son paroxysme tout en conservant une approche naturelle.

Les visiteurs peuvent se baigner dans des bassins remplis d'eau thermale provenant du sous-sol à une température entre 45 et 46°C ou encore profiter d'un sauna finlandais ou d'un bain turc. L'établissement propose également des traitements tels que l'hydrothérapie, la physiothérapie et la thérapie moins connue à base d'huile de naphtaline et de paraffine, qui vise à soulager la douleur et qui possède des effets curatifs et réparateurs.

Aux sources du thé

Cette région de l'Azerbaïdjan est également le berceau de la boisson nationale appelé "çay" ou thé. Le climat subtropical, l'humidité et le sol fertile de cette région se prêtent parfaitement à la culture du thé. Nous découvrons ensemble le processus de fabrication de cette boisson, depuis la cueillette des feuilles jusqu'au remplissage des traditionnels verres en forme de poire.