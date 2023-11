Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Pour beaucoup, partir en croisière est synonyme de visites de villes méditerranéennes ou d'exploration des eaux chaudes des Caraïbes. Les fjords norvégiens peuvent même faire partie du voyage. Bien que ces destinations puissent être très prisées, de nombreux autres paysages et cultures captivants sont à découvrir, avec beaucoup moins de fréquentations.

Voici quelques-unes des destinations insolites que vous pouvez découvrir grâce à des compagnies de croisières aventurières.

Les îles Galapagos

Une tortue dans les îles Galapagos. Dolores Ochoa/AP

À 965 km à l'est de l'Équateur, au cœur de l'océan Atlantique, se trouvent les îles Galapagos. Tout premier site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, cet archipel fascinant compte près de 9 000 espèces animales. La préservation étant primordiale, seuls les bateaux de croisière ne dépassant pas 100 passagers sont autorisés. Découvrez cette destination exceptionnelle en embarquant pour une croisière de 12 jours « Du Machu Picchu aux îles Galapagos », proposée par Hurtigruten.

Outre la visite des mystérieuses villes sud-américaines de Lima, Cusco et Quito, les croisiéristes profitent d'un circuit autour de toutes les îles Galapagos. Avec un peu de chance, les visiteurs pourront apercevoir des otaries assoupies, des fous à pieds bleus agités et même des iguanes marins agiles. Mais la visite de la réserve de tortues de Cerro Colorado reste une découverte incontournable. Venez rencontrer l'équipe qui participe à l'augmentation du taux de survie des jeunes tortues des Galapagos, qui sont menacées d'extinction. Élevées en semi-captivité, les jeunes tortues se déplacent librement dans la forêt de 6 hectares avant d'être relâchées dans la nature.

L’Antarctique

Manchots en Antarctique Natacha Pisarenko/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Considéré comme l'un des endroits les plus reculés de la planète, le pôle Sud présente un attrait particulier, notamment pour les voyageurs désireux de se rendre sur le « septième continent ». De nombreuses compagnies emmènent les visiteurs sur ses côtes escarpées et recouvertes de glace, mais les croisières d'expédition permettent de s'approcher au plus près de l'action.

Les navires de moins de 500 personnes sont plus petits, ce qui leur permet d'entrer dans des criques inaccessibles aux plus grands navires. Ils sont même autorisés à débarquer en zodiacs et en kayaks (les bateaux de plus de 500 passagers n'ont pas l'autorisation de débarquer).

Les passagers du « Voyage en Antarctique » organisé par la National Geographic Expedition découvrent les paysages spectaculaires des versants volcaniques de la péninsule Antarctique. Ils peuvent même apercevoir des baleines à bosse, des léopards de mer, des phoques à fourrure et des phoques crabiers, ainsi que de nombreux manchots. On dénombre environ 20 millions de couples de manchots reproducteurs en Antarctique, alors il faut s'habituer au spectacle et surtout à leur odeur.

Les îles tropicales du Japon

Destination incontournable de nombreux voyageurs, le Japon offre un mélange enivrant de villes illuminées aux néons, de culture immersive et de paysages spectaculaires. Toutefois, au-delà des principales agglomérations que sont Tokyo, Kyoto, Hiroshima et Sapporo se trouvent plus de 14 000 îles, dont beaucoup restent de véritables merveilles de la nature, intactes et inhabitées.

À bord de la croisière Ponant sur les îles subtropicales japonaises, les voyageurs partent pour les îles Ryukyu, un archipel qui s'étend du Japon jusqu'à Taïwan. En chemin, les voyageurs peuvent explorer la région de Yakushima, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui regorge d'anciennes forêts de cèdres, de montagnes vertigineuses et de chutes d'eau tumultueuses, sans oublier une variété d'espèces endémiques telles que le singe de Yakushima. Ils découvriront également comment la population locale vivait autrefois en visitant un village traditionnel situé dans le parc le plus méridional du pays : le Parc national d'Iriomote-Ishigaki. Des habitations soigneusement conservées révèlent le mode de vie des habitants à l'époque du royaume de Ryukyu, entre 1429 et 1879. Avec un peu de chance, vous pourrez même assister à un spectacle de tambours traditionnels Eisa.

L'île de Skye

Vue aérienne de l'île de Sombrero Chino, îles Galapagos, Équateur. Cara Anna/AP

Rares sont les personnes qui songent à partir en croisière vers l'Écosse et ses côtes au vent violent, bien connu de tous. Pourtant, ceux qui l'ont déjà visité connaissent sa beauté sauvage, et une croisière le long du littoral du pays le plus au nord du Royaume-Uni est une destination fantastique.

La compagnie Hebrides Cruises propose un circuit « Skye et ses petites îles », qui dévoile quelques-uns des plus beaux paysages de l'Écosse. Le périple fait escale sur les îles de Muck, Eigg, Rum, Canna et, bien sûr, Skye. Cette île spectaculaire, souvent recouverte de brume, est si mystérieuse et pittoresque qu'elle est apparue à plusieurs reprises au cinéma dans des films tels que Prometheus, The Wicker Man et 47 Ronin.

Les courtes traversées de cette croisière de six nuits laissent un maximum de temps sur terre, où des visites guidées permettent de découvrir la faune et la flore (parmi les animaux que l'on peut apercevoir figurent le pygargue à queue blanche, le cerf élaphe et des cétacés, notamment le dauphin et la baleine de Minke).

Fleuve Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée

Une danseuse en costume traditionnel se produit à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. AP Photo/Natacha Pisarenko, File

De nombreuses croisières proposent aux passagers un aperçu de la culture d'une destination ou d'une région, mais si vous souhaitez vraiment vous immerger sans pour autant renoncer au style de vie de la croisière, partez pour le fleuve Sepik. Cette région reculée de Papouasie-Nouvelle-Guinée est peuplée de tribus qui y vivent depuis des millénaires et dont les traditions ancestrales sont toujours pratiquées.

À bord du « Sepik Soiree » de True North, les voyageurs passent une journée entière sur l'île historique de Ponam (qui fut une base britannique pendant la Seconde Guerre mondiale), nagent ou plongent dans les eaux de Jacques Cousteau et embarquent pour une croisière de 70 milles nautiques le long du fleuve jusqu'au village de Kambaraumba. Vous pourrez admirer certains objets d'art pour lesquels les tribus sont connues, tels que des masques en bois, des boucliers, des totems et des tambours.