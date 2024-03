Quelque 510 pinsons de cinq espèces différentes ont été relâchés sur l'île de Floreana dans le cadre d'un programme de restauration de la nature, selon le ministère équatorien de l'environnement.

Une volée de pinsons, les oiseaux étudiés par Charles Darwin dans sa théorie de l'évolution, a été réintroduite dans une zone des îles Galápagos.

Depuis 2023, des experts travaillent à l'éradication des espèces introduites qui ont causé la disparition de nombreuses espèces indigènes, ouvrant ainsi la voie à la restauration écologique.

"C'est un jour très spécial", déclare Eliécer Cruz, porte-parole de la Fondation pour la conservation de Jocotoco.

"Le maintien de pourcentages de population viables en cas de circonstances imprévues est la mesure d'atténuation la plus importante du projet Floreana".

Des espèces qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde

Floreana est l'une des 13 îles qui composent l'archipel, avec plusieurs îlots.

La préparation des oiseaux en vue de leur libération a été un processus "long et méticuleux", qui a impliqué l'élevage et les soins en captivité. L'une des cinq espèces, le diamant mandarin, en danger critique d'extinction, _"_ne se trouve que sur l'île de Floreana, nulle part ailleurs dans le monde", explique Arturo Izurieta, directeur du parc national des Galápagos.

Les oiseaux ont été récupérés et soignés par des spécialistes et des scientifiques dans des volières spécialement construites pour les observer.

Après plusieurs mois de soins - et l'éradication des espèces qui les menaçaient - les oiseaux ont été libérés, le 26 février, selon le ministère de l'environnement.

Les chats et les rongeurs constituent la plus grande menace pour les pinsons de Darwin

Les espèces introduites, telles que les chats et les rongeurs, ont causé la disparition de plus d'une douzaine d'espèces endémiques ou indigènes, selon les organisations non gouvernementales de protection de la nature.

La libération des pinsons est une étape concrète vers la restauration écologique et la durabilité de l'île de Floreana.

Les oiseaux ont été équipés de dispositifs de suivi pour surveiller leurs mouvements, assurer leur bien-être et contribuer aux efforts de recherche en cours. Des drones seront également utilisés pour surveiller des groupes allant jusqu'à 40 oiseaux à la fois, ce qui permettra d'obtenir des informations précieuses sur leur comportement et l'utilisation de leur habitat.

