Les Kelaghayi sont l'une des foulards les plus célèbres au monde. Ils sont toujours confectionnés à la main par les rares maîtres qualifiés de Basgal. Autre étape de la Route de la Soie : le joyau historique de Sheki, avec ses palais et caravansérails et son savoureux halva.

Basgal, un petit village caché dans les montagnes azerbaïdjanaises, figure parmi les étapes de la Grande Route de la Soie et a été un lieu emblématique de l'industrie du tissage de la soie. L'artisanat bien vivant du Kelaghayi, foulard traditionnel en soie Pas étonnant que cette destination soit le berceau de l'art de la fabrication du Kelaghayi, un foulard de soie constituant l'une des coiffes les plus anciennes au monde. Les kelaghayi sont un symbole de beauté, de respect et de loyauté et symbolisent la culture et les traditions de l'Azerbaïdjan. Joyaux du passé Dans cet épisode d'Explore Azerbaïdjan, Cinzia Rizzi rencontre l'un des rares maîtres Kelaghayi, qui lui présente les étapes de la fabrication de cette œuvre d'art. Elle se rend ensuite à Sheki, une autre étape de la Route de la Soie. Autrefois capitale du puissant khanat (territoire gouverné par un khan) de Sheki, ce joyau historique reflète encore la richesse générée par le secteur de la soie dans le passé. Parmi les lieux incontournables de Sheki, figure la résidence d'été des Khans de Sheki, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui abrite des peintures miniatures et des vitraux de Chébéké. Bien-être à Lankaran : détendez-vous grâce aux eaux thermales et au thé traditionnel

Shamakhi en Azerbaïdjan, région de nature et de vin à visiter à pied et depuis les airs Saveurs gourmandes Vous ne pouvez pas quitter cette petite ville sans avoir goûté à la spécialité locale : le halva de Sheki, un baklava sirupeux cuit unique, fait de couches de feuilles de riz, de noix concassées et d'épices secrètes.